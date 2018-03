Justin Bieber lần đầu đi tour qua Thái Lan

Justin Bieber giữ thẻ nhớ máy ảnh của paparazzi / Justin Bieber bị đồn hẹn hò bồi bàn đã có chồng

Justin Bieber vừa công bố những điểm đến ở châu Á nằm trong tour diễn Believe của anh chàng. Thủ đô Bangkok của Thái Lan sẽ là nơi dừng chân đầu tiên vào tối 26/9, sau đó là Nhật Bản, Hàn Quốc và Macau.

Hoàng tử Pop Justin Bieber sẽ đưa tour diễn "Believe" qua bốn thành phố ở châu Á. Ảnh: bectero.

Đây là lần đầu tiên Hoàng tử nhạc Pop tới diễn ở xứ Chùa Vàng. Không chỉ fan Thái Lan mà người hâm mộ ở nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ xung quanh như Singapore, Malaysia, Indonesia, Philippines và cả Việt Nam cũng rất quan tâm và lên kế hoạch đặt vé tới Bangkok vào cuối tháng 9 để xem thần tượng.

Đêm nhạc của Justin Bieber sẽ diễn ra tại trung tâm Impact Challenger 3, Muang Thung Thani. Đây là một trung tâm hội nghị lớn nhất thế giới với hội trường 60.000 m2 và sức chứa khoảng 10.000 khán giả. Hoàng tử Pop sẽ trình diễn gần 20 ca khúc hit của mình trong album Believe như As Long As You Love Me, Boyfriend, Beauty and a Beat và cả những bài hát ở album trước như Baby, Never Say Never.

Sơ đồ các khu vực vé của đêm diễn Justin Bieber tại Bangkok, Thái Lan tối 26/9. Ảnh: bectero.

Vé của đêm diễn tới 26/9 được bán trên trang Thaiticketmajor từ ngày 7/7 với bốn mức giá chia làm bốn khu. Khu VIP là 6.500 bath (khoảng 4,5 triệu đồng), tiếp đến các khu sau là 5.000 bath (khoảng 3,5 triệu đồng), 4.000 bath (khoảng 2,8 triệu đồng) và 2.500 bath (khoảng 1,7 triệu đồng). Những món đồ ăn theo Believe tour như áo phông, mũ, dây chuyền… cũng sẽ được bán tại điểm diễn để phục vụ các tín đồ của “hoàng tử”.

Ông Neil Thompson, phó giám đốc điều hành của tập đoàn BEC-Tero, đại diện ban tổ chức, cho biết: “Chúng tôi tự hào đưa được Justin Bieber về Thái Lan biểu diễn năm nay. Chúng tôi đã có 15 năm làm việc trong lĩnh vực sản xuất âm nhạc và có mối quan hệ tốt với các nghệ sĩ đẳng cấp quốc tế. Hơn 100 nghệ sĩ quốc tế, trong đó có Michael Jackson, The Eagles, Lady Gaga, Maroon 5, Avril Lavigne… đã tới Thái Lan lưu diễn trong 15 năm qua. Justin Bieber là một trải nghiệm rất mới mẻ và chúng tôi tin khán giả Thái, cũng như nhiều người hâm mộ anh chàng này từ Malaysia, Indonesia, Philippines, Việt Nam hay bạn bè quốc tế khác có mặt ở Bangkok vào cuối tháng 9 sẽ được thưởng thức một đêm diễn tuyệt vời”.

Thái Lan là điểm đến đầu tiên ở châu Á trong tour lưu diễn "Believe" của Justin Bieber. Ảnh: bectero.

Justin Bieber là một trong những ca sĩ hot nhất thế giới hiện nay. Anh được phát hiện từ năm 12 tuổi khi cover những bản hit của Usher, Ne Yo hay Stevie Wonder và đăng tải lên Youtube. Được Usher đỡ đầu, Justin phát hành album đầu tay có tên My World vào năm 2009, khi mới 15 tuổi. Sản phẩm âm nhạc này thành công rực rỡ, biến cậu bé người Canada trở thành một siêu sao quốc tế. MV Baby của Justin Bieber có tới hơn 800 triệu lượt xem trên Youtube và là một trong năm video có số lượng người theo dõi lớn nhất thế giới từ trước đến nay.

Với 15 triệu đĩa hát được bán ra, Justin Bieber trở thành thần tượng của giới trẻ với hơn 43 triệu fan trên Facebook và hơn 40 triệu người theo dõi trên Twitter. “Hoàng tử nhạc Pop” là danh hiệu mà người hâm mộ trên khắp thế giới phong cho cậu. Justin cũng nổi tiếng bởi chuyện tình với người đẹp Selena Gomez. Cả hai mới chia tay hồi đầu tháng 6.

Nguyên Minh