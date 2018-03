Johnny Hallyday - hành trình trở thành Elvis Presley của Pháp

Huyền thoại rock Johnny Hallyday qua đời ở tuổi 74

Johnny Hallyday tên thật là Jean-Philippe Léo Smet. Ông sinh năm 1943 tại Pháp và mang hai dòng máu Pháp - Bỉ. Jean-Philippe trải qua thời thơ ấu đầy khó khăn, bị bỏ rơi khi có người cha nghiện rượu. Ông sống cùng cô ruột - Helen - tại Anh. Ở đó, Jean-Philippe được dạy cách chơi guitar. Nghệ danh Johnny Hallyday được ông ghép từ họ và tên thường gọi của chồng Helen.

Helen có hai con gái là vũ công thường biểu diễn ở các thành phố châu Âu. Jean-Philippe thường mặc đồ hóa trang thành con thú hay nhân vật nào đó và hát trong tiết mục của các em họ. Năm lên chín, Jean-Philippe có cơ hội được biểu diễn trên sân khấu địa phương. Jean-Philippe hát bài The Ballad of Davy Crockett.

Danh ca dòng nhạc rock and roll - Johnny Hallyday.

Năm 14 tuổi, Jean-Philippe bắt đầu có những sự thay đổi trong cuộc sống khi ông xem bộ phim Loving you năm 1957 của Elvis Presley. Theo Nytimes, bộ phim đã khiến ông cầm lên cây guitar, nở một nụ cười rồi sau đó khiêu vũ theo tiếng nhạc. Từ đây, Jean-Philippe chịu nhiều ảnh hưởng bởi phong cách của "ông hoàng nhạc rock n' roll" - Elvis Presley.

Đến thập niên sáu mươi của thế kỷ 20, Johnny mang dòng nhạc rock n' roll vào Pháp. Ông phát hành đĩa đơn đầu tay - Laisse les filles. Tác phẩm nhanh chóng bán được hàng triệu bản. Năm 1961, ông tạo được cú hit lớn khi ra mắt Viens danser le twist, một phiên bản tiếng Pháp của ca khúc nổi tiếng Let’s twist again do ca sĩ người Mỹ Chubby Checker trình bày trước đó.

Đến đầu những năm 1980, sự nghiệp của Johnny Hallyday có dấu hiệu tuột dốc, nhưng sau đó ông nhanh chóng lấy lại phong độ với album Rock ’n’ Roll Attitude phát hành năm 1985.

Trong sự nghiệp lẫn đời sống cá nhân, Johnny thể hiện bản chất con người Pháp sau chiến tranh thế giới thứ hai, đó là háo hức đón nhận mọi điều mới lạ của lối sống theo chủ nghĩa tự do.

* Johnny Hallyday hát "Quelque chose de Tennessee"

Hành trình trở thành huyền thoại của Johnny Hallyday

Khán giả Pháp cuồng nhiệt theo cơn sốt rock với những bản hit đình đám như Tutti frutti, Blue suede shoes, C'est le mashed potatoes của ông. Những bản nhạc rock của Johnny thể hiện sự đối nghịch trong cuộc sống thanh thiếu niên Pháp bấy giờ. Đó là những mặt tốt - xấu, sự nhiệt tình - chán nản, nỗi đau - sự cứu rỗi. Nhà báo Philippe Le Corre từng chia sẻ: "Johnny là một trong số ít ca sĩ nhận bản thân là con thú trên sân khấu. Mọi lứa tuổi đều thích anh ấy".

Năm 1993, ông cho ra mắt bộ sưu tập Collection: Johnny Hallyday gồm 42 đĩa CD nhân kỷ niệm sinh nhật lần thứ 50 của mình. Dù có giá hơn 1.000 USD, bộ đĩa vẫn bán sạch 8.000 bộ chỉ trong vòng hai ngày.

Các nhà phê bình âm nhạc gọi ông là "Elvis Pháp". Đối với công dân Pháp, ông là ngôi sao nhạc rock lớn nhất mà họ từng biết. Năm 1996, 6.000 người hâm mộ di chuyển bằng máy bay từ Paris sang Las Vegas (Mỹ) để cổ vũ đêm nhạc của Johnny Hallyday.

Năm 1997, Tổng thống Pháp - Jacques Chirac - trao huân chương Bắc đẩu bội tinh cho Johnny Hallyday vì sự đóng góp của ông đối với nền văn hóa Pháp. Ba năm sau, buổi hòa nhạc ngoài trời 100% Johnny: Live à La Tour Eiffel in 2000 tại tháp Eiffel của Johnny thu hút nửa triệu người tham dự và một phần ba dân số Pháp theo dõi trên truyền hình. Ở Pháp, người dân gọi ông là "Victor Hugo của âm nhạc" bởi ông là một trong những nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng sâu sắc đến văn hóa đại chúng ở Pháp và các nước Pháp ngữ.

Johnny trở thành hiện tượng âm nhạc Pháp trong những năm 60 của thế kỷ 20.

Johnny Hallyday cũng là nghệ sĩ có khả năng thích ứng cao. Khi khán giả không còn cuồng nhiệt với hard-rock, Johnny Hallyday chuyển hướng sang những bản ballad nhẹ nhàng đặc trưng kiểu Pháp. Năm 2002, album À la vie, à la mort! của ông lập kỷ lục ở Pháp khi bán được 800.000 bản chỉ trong tuần đầu tiên.

Ông cũng thường xuyên hợp tác với nhiều nghệ sĩ nước ngoài, như Jordanaires - nhóm tứ tấu thường hát bè cho Elvis Presley trong nhiều bản thu âm, ban nhạc rock Jimi Hendrix Experience và hai nghệ sĩ guitar lừng danh của Anh - Jimmy Page và Peter Frampton.

Cũng như Elvis Presley, Johnny Hallyday theo đuổi sự nghiệp diễn xuất bên cạnh ca hát. Ông được giới chuyên môn đánh giá cao trong nhiều vai diễn, đặc biệt trong các phim như The man on the train năm 2002 và Vengeance năm 2009.

Ngoài nổi danh với những bản nhạc rock đình đám, Johnny Hallyday có cuộc sống đậm chất nghệ sĩ và đầy tai tiếng. Ông lao vào rượu, thuốc phiện và cần sa. "Trong một thời gian dài tôi không thể ra khỏi giường vào buổi sáng mà không có cocaine", Johnny thừa nhận vào năm 1998.

Ông trải qua bốn cuộc hôn nhân và từng hai lần cố gắng tự sát. Người vợ đầu của ông là ca sĩ Sylvie Vartan. Hai người kết hôn năm 1965 và ly dị năm 1980. Hallyday từng có ý định tự sát khi cuộc hôn nhân đầu tan vỡ. Ông đi bước nữa với Babeth Étienne nhưng nhanh chóng ly dị hồi tháng 2/1982, sau hơn hai tháng chung sống. Sau đó, ông có quan hệ tình cảm kéo dài trong bốn năm với nữ diễn viên Pháp Nathalie Baye và có chung con gái là Laura Smet, chào đời năm 1983. Vợ thứ ba của ông là Adeline Blondieau. Họ ly dị năm 1992. Năm 1996, ông kết hôn với người vợ hiện tại - Laeticia Boudou. Cặp vợ chồng có hai con gái nuôi người Việt Nam.

Vợ chồng Johnny và hai con gái nuôi người Việt Nam.

Hồi tháng 3, Johnny tiết lộ việc điều trị ung thư phổi trước báo giới. Ngày 6/12, Laeticia Boudou thông báo nam danh ca qua đời tại nhà riêng.

Tổng thống Pháp bày tỏ: "Chúng ta sẽ không bao giờ quên tên tuổi, gương mặt, giọng hát và trên hết là những buổi biểu diễn của Johnny Hallyday".

Diva Celine Dion chia buồn với gia đình và người hâm mộ cố nghệ sĩ qua Twitter. "Tôi đau buồn khi biết tin Johnny Hallyday qua đời. Ông là người khổng lồ của làng âm nhạc và là một tượng đài thật sự. Tôi xin chia sẻ nỗi đau này với gia đình, những người thương yêu của ông và hàng triệu fan đã yêu quý ông hàng thập kỷ qua...", Celine viết.

Ca sĩ Lenny Kravitz viết trên Twitter: “Linh hồn của anh là rock and roll tinh khiết. Hãy yên nghỉ".

Trọng Trường