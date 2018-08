Joe Jackson - người cha hà khắc đứng sau thành công của Michael Jackson

Bố Michael Jackson qua đời / Michael Jackson - danh ca gắn với những điệu nhảy khác biệt

Joseph "Joe" Jackson, người đứng đầu gia đình âm nhạc Jackson, mất ngày 27/6 tại Las Vegas, Mỹ. Trước đó, US Weekly đưa tin ông nhập viện vì ung thư giai đoạn cuối, ngay trước dịp chín năm ngày mất của Michael Jackson (ngày 25/6). Vài năm gần đây, ông mắc nhiều bệnh như đột quỵ, đau tim, giảm trí nhớ. Ông cũng bị thương trong một tai nạn năm 2017.

Nhiều thập niên qua, Joe Jackson bị dư luận chỉ trích vì đối xử thậm tệ với các con, biến họ thành những "cỗ máy kiếm tiền". Mối quan hệ căng thẳng giữa ông và Michael Jackson cũng là đề tài bàn tán. Sinh thời, Michael Jackson nhiều lần giãi bày về tuổi thơ cô đơn, ít bạn bè cùng nỗi sợ hãi, chán chường với người cha bạo lực. Năm 1993, trong cuộc trò chuyện với Oprah Winfrey, "vua nhạc Pop" kể từ nhỏ, ông và các anh chị em phải luyện tập không ngừng nghỉ, bất chấp chấn thương và đau đớn. "Ông ấy ngồi trên một chiếc ghế, lăm lăm chiếc thắt lưng trong tay. Nếu bạn không làm đúng ý, ông ấy sẽ xé xác bạn, ông ấy sẽ làm thật đấy", Michael Jackson kể.

Sức khỏe Joe Jackson đang suy giảm trầm trọng.

Conrad Murray - bác sĩ riêng của Michael Jackson - tiết lộ chân của cố danh ca bị nhiều vết chai, nhiễm nấm, dẫn đến đau đớn khi biểu diễn. Đây là hậu quả của việc tập luyện cường độ cao và không được chăm sóc đúng cách trong nhiều năm. Joe Jackson cũng là người đứng sau việc tiêm hormone để Michael trì hoãn việc vỡ giọng tuổi dậy thì. Nhiều người cho rằng ám ảnh với người cha độc đoán khiến Michael Jackson nghiện phẫu thuật thẩm mỹ. Báo chí suy đoán ông thực hiện nhiều ca dao kéo, từ bỏ nước da màu vì không muốn giống cha. Michael Jackson từng gạch tên cha khỏi danh sách thừa kế và trao quyền nuôi dưỡng ba con cho mẹ.

* The Jackson 5 hát "I Want You Back"

Năm 1991, chị gái Michael - La Toya - cũng tiết lộ với đài NBC: "Nếu tâm trạng Joe không tốt, ông ấy sẽ đánh tất cả mọi người trong gia đình. Có nhiều hình thức ngược đãi tồn tại trong gia đình. Ông ấy không chỉ bạo hành thể xác, tinh thần mà còn lạm dụng tình dục chúng tôi". La Toya cho biết cô và chị gái Rebbie là nạn nhân bị cha quấy rối. Joe không lên tiếng trước cáo buộc.

Michael Jackson (trái) bên bố.

Tính cách hà khắc của Joe Jackson hình thành từ tuổi thơ khốn khó. Sinh năm 1928 tại vùng quê nghèo ở Arkansa, Mỹ, Joe Jackson là con cả trong một gia đình người Mỹ gốc Phi. Cha ông là người bạo lực, nghiêm khắc. Ông trải qua tuổi thơ cô độc, không có nhiều bạn. Năm ông 12 tuổi, bố mẹ ly dị, ông theo cha chuyển đến vùng Oakland, California. Năm 1949, ông kết hôn với bà Katherine. Đầu thập niên 1950, ông chơi guitar trong ban nhạc The Falcons nhưng không thành công. Ông từng có thời làm công nhân trong nhà máy thép.

Trong cuộc trò chuyện với Oprah Winfrey, Joe Jackson thừa nhận chuyện đánh đập các con và bắt họ luyện tập cường độ cao. Ông cũng cho rằng vợ mình - bà Katherine - quá dễ dãi với bọn trẻ. "Tôi không hối hận về chuyện đó. Nó giúp các con tôi cư xử đúng đắn và không bị tống vào tù. Đó là cách người da màu nuôi dạy con cái", Joe Jackson nói.

Dù nhận nhiều chỉ trích, không ai có thể phủ nhận vai trò của Joe trong việc biến các con thành nghệ sĩ và Michael Jackson thành huyền thoại.

Những năm 1960, ông thành lập ban nhạc gồm các thành viên là con trai của mình. Jackie, Tito và Jermaine - ba người con lớn của ông - gộp thành nhóm The Jackson Brothers. Sau khi Marlon và Michael gia nhập nhóm, ông đổi tên thành The Jackson 5. Họ tham gia nhiều cuộc thi tài năng ở các trường trung học, ký hợp đồng đầu tiên với hãng Steeltown Records ở Indiana và phát hành single Big Boy (1968). Trong đó, Michael Jackson là người hát chính. Nhóm thu được nhiều thành công, từng hợp tác với Diana Ross hồi năm 1969. Sau khi tách ra hát riêng, Michael là nghệ sĩ có sản phẩm âm nhạc bán chạy nhất mọi thời. Năm 2011, Joe được vinh danh ở bảo tàng Arkansas Black Hall of Fame vì những nỗ lực thầm lặng sau thành công của các con. Ông được truyền thông ca ngợi là nhà quản lý, đào tạo thiên tài.

* The Jackson 5 hát "Dancing Machine"

Sau nhiều hiềm khích với cha, những năm cuối đời, Michael Jackson tuyên bố tha thứ cho ông. "Vua nhạc Pop" thậm chí còn tổ chức "Ngày Joseph Jackson" tại điền trang Neverland Ranch để tôn vinh cha. "Ông ấy gặp khó khăn trong việc thể hiện tình cảm. Ông ấy chưa bao giờ nói rằng ông ấy yêu tôi. Ông cũng không bao giờ khen ngợi tôi. Nếu tôi biểu diễn hay, ông sẽ nói đó là một màn chấp nhận được. Nếu tôi diễn tròn vai, ông ấy xem điều đó là tệ hại", Michael Jackson nói trong bài phát biểu ở Đại học Oxford năm 2001. "Cha tôi là một nhà quản lý, đào tạo thiên tài. Anh em tôi đã có một sự nghiệp thành công. Ông ấy đào tạo tôi thành người trình diễn chuyên nghiệp, dưới sự chỉ bảo của ông, tôi hiếm khi để xảy ra sai sót", "vua nhạc Pop" bày tỏ.

Michael Jackson cho rằng việc lớn lên trong một gia đình nghèo ở miền Nam nước Mỹ, giữa thời kỳ kinh tế khủng hoảng đã tạo nên tính cách sắt đá của bố ông. "Tôi thấy rằng ngay cả sự nghiêm khắc của cha cũng là một dạng tình yêu, thứ tình yêu không hoàn hảo... Ông rèn giũa tôi vì yêu tôi. Qua thời gian, tôi cảm thấy mình may mắn chứ không bất hạnh. Tôi đã hóa giải những hận thù. Sự căm hận trong tôi nhường chỗ cho sự tha thứ... Để hàn gắn thế giới, đầu tiên chúng ta phải tự chữa lành nỗi đau của bản thân... Đó là lý do tôi muốn tha thứ cho cha mình", Michael nói.

* Michael Jackson nhảy moonwalk

Hà Thu