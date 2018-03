‘Jingle Bells’, bài hát Giáng sinh bất tử

‘Last Christmas’ - nhớ về Giáng sinh đã qua / 8 phim hoạt hình đặc sắc cho mùa Giáng sinh

Trong bài hát không có một từ “Christmas” hay “Noel” nhưng mỗi khi những câu hát, nốt nhạc đầu tiên của Jingle Bells cất lên, ai cũng cảm thấy rạo rực một không khí Giáng sinh. Ra đời từ năm 1840, đây là ca khúc mà nhạc sĩ James S. Pierpont, người Mỹ, sáng tác dành riêng cho dịp Lễ Tạ ơn. Tuy nhiên, Jingle Bells lại bị nhầm thành nhạc Giáng sinh do biểu diễn thành công lần đầu tiên vào tối 24/12. Từ đó về sau, bài hát này đã trở thành nhạc phẩm gắn liền với ngày Chúa sinh ra và được phổ biến trên toàn thế giới.

“…Jingle bells, jingle bells

Jingle all the way

Oh what fun, it is to ride

In a one horse open sleigh

Jingle bells, jingle bells

Jingle all the way

Oh what fun, it is to ride

In a one horse open sleigh…”

Phần điệp khúc mở đầu cho bài hát thể hiện cảm xúc tươi vui, rộn ràng và dễ đi vào cảm xúc người nghe. Trong đêm Giáng sinh, những tiếng chuông nhà thờ dường như ấm áp, vang vẳng hơn mọi ngày. Người người tấp nập đi trên phố sắm sửa đồ trang trí cho cây thông và những món quà rực rỡ sắc màu. Trẻ em diện áo ấm chơi đùa, viết những lá thư gửi tới Ông già Noel và hồi hộp chờ đợi cỗ xe tuần lộc xuất hiện trong đêm Giáng sinh.

Tên ban đầu của Jingle Bells là One Horse Open Sleigh nhưng qua thời gian đã được sửa lại thành Jingle Bells. 20 năm sau lần trình diễn đầu tiên của James S. Pierpont cùng dàn đồng ca nhà thờ ở New England (Mỹ), Jingle Bells trở thành bản nhạc hát dạo mùa Giáng sinh phổ biến nhất và có sức ảnh hưởng mãnh liệt cho tới ngày hôm nay.

“…Dashing through the snow

In a one horse open sleigh

O’er the fields we go

Laughing all the way

Bells on bob tails ring

Making spirits bright

What fun it is to laugh and sing

A sleighing song tonight…”

Giáng sinh về đem theo những bông tuyết trắng xóa, những cơn gió lạnh buốt thổi qua những ánh đèn lung linh, mờ ảo trên khắp nẻo đường. Giáng sinh luôn là dịp để mọi người trở về nhà, tận hưởng niềm vui và sự ấm áp bên gia đình. Những bữa ăn tràn ngập tiếng cười, cây thông Noel với đủ các vật trang trí cùng những món quà gây tò mò, những ly rượu vang nồng nàn trong cái se buốt của mùa đông, khung trời đêm hàng vạn ánh sao rạng ngời, những lời chúc an lành… Jingle Bells là sự tổng hòa của tất cả hình ảnh đó và lay động tâm thức trong mỗi con người vào mùa lễ hội cuối năm.

Jingle Bells còn khiến những tâm hồn xa xứ tìm thấy hơi ấm trong dịp Giáng sinh khi xa nhà bởi những giai điệu này, lời ca này là không có khoảng cách về ngôn ngữ hay văn hóa. Đó là tài sản chung của nhân loại. Đêm Noel ngồi nhâm nhi ly café bốc khói nghi ngút bên vệ đường, ngắm cái giá rét của mùa đông hòa vào thứ ánh sáng vàng ấm áp của những ngọn đèn lung linh và hòa mình vào giai điệu của Jingle Bells.

Giáng sinh luôn là thời khắc kỳ diệu nhất trong năm, đem tới sự lắng đọng trong những phút giây đẹp đẽ nhất của mùa đông. Giáng sinh có thể đem theo những niềm vui và gợi lại cả những nỗi buồn, nhưng đó luôn là ngày mà ai cũng có quyền nghĩ về những gì mình yêu quý và tìm sự bình yên theo những cách riêng. Tổng thống thứ 30 của nước Mỹ, Calvin Coolidge, từng nói: “Giáng sinh không chỉ là một khoảng thời gian hay một mùa tiết mà đó còn là một trạng thái của tâm hồn, với sự bình an và hạnh phúc”.

“…A day or two ago

I thought I'd take a ride

And soon Miss Fanny Bright

Was seated by my side

The horse was lean and lank

Misfortune seemed his lot

We got into a drifted bank

And then we got upsot…”

Jingle Bells đã được dịch ra hàng trăm ngôn ngữ và được thể hiện bởi hàng trăm nghệ sĩ theo những phong cách khác nhau. Tại Việt Nam, chẳng ai còn nhớ bài hát này du nhập vào từ thời điểm nào, chỉ biết rằng phiên bản của nhóm nhạc người Đức, Boney M, đã đi sâu vào tiềm thức của rất nhiều thế hệ hàng thập kỷ qua. Không quá mạnh mẽ, ồn ào, Jingle Bells của Boney M. là sự hứng khởi, rộn ràng mà tất cả đều muốn có trong ngày Giáng sinh. Ca khúc này cũng từng được dịch ra tiếng Việt và biểu diễn trong nhiều chương trình ca nhạc của hải ngoại ngày trước nhưng không có phiên bản nào đáng nhớ như của Boney M.

Mỗi mùa Giáng sinh về, Jingle Bells lại được ngân vang trên khắp các con phố và khiến không ít người nghe vô thức phải lẩm nhẩm theo: “Jingle bells, jingle bells, jingle all the way…”. James S. Pierpont không chỉ tạo nên một bài hát Giáng sinh đơn thuần, mà còn làm nên cả một biểu tượng văn hóa vĩ đại trong đời sống tinh thần hàng triệu người trên thế giới vào mỗi dịp lễ hội cuối năm. Không có rào cản nào về không gian, thời gian, ngôn ngữ, Jingle Bells đơn giản là một món quà mà bất kỳ ai cũng có quyền được nhận vào đêm Giáng sinh.

Kỳ Phong