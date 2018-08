Jennifer Lopez sẽ nhận giải thưởng Michael Jackson của MTV

Cựu vũ công thoát y dẫn đầu đề cử âm nhạc MTV

Trên kênh MTV, Jennifer Lopez cho biết: "Tôi lớn lên trong kỷ nguyên của MTV. Tôi đã theo dõi Tina Turner, Bruce Springsteen, Madonna, Janet Jackson và Michael Jackson. Họ tạo động lực cho tôi trên chặng đường âm nhạc. Những video của họ truyền cảm hứng cho các sản phẩm của tôi. Nhận giải thưởng danh dự này sau 20 năm cống hiến khiến tôi thấy quá phấn khích". Jennifer Lopez sẽ hát ca khúc Dinero tại lễ trao giải VMAs năm nay. Lần gần nhất cô biểu diễn tại sự kiện là năm 2001.

* MV Dinero

Dinero - Jennifer Lopez

Jennifer Lopez sinh năm 1969. Cô đã bán được hơn 80 triệu single và 40 triệu album trên toàn thế giới. Cô có 16 ca khúc vào top 10 bảng xếp hạng Billboard, Mỹ. Ngoài âm nhạc, công ty của cô - Nuyorican Productions - sản xuất nhiều phim như Boy Next Door, The Fosters, Shades of Blue... Cô được tạp chí Times xếp vào danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới hồi tháng 4.

Ca sĩ Jennifer Lopez.

Michael Jackson Video Vanguard Award là giải thưởng dành cho những nghệ sĩ có cống hiến đặc biệt trong lĩnh vực âm nhạc. Giải ban đầu có tên Vanguard, được trao lần đầu năm 1984 cho David Bowie. Năm 1991, giải đổi tên để vinh danh "vua nhạc Pop" Michael Jackson. Trong một số năm, nó được gọi là giải "Thành tựu trọn đời". Một số nghệ sĩ từng nhận giải là Pink (2017), Rihanna (2016), Kanye West (2015), Beyonce (2014), Justin Timberlake (2013), Britney Spears (2011).

Lễ trao giải MTV Video Music Awards diễn ra lần đầu năm 1984, do kênh MTV sáng lập. Sự kiện năm nay diễn ra vào ngày 20/8 tại nhà hát Radio City Music Hall, New York (Mỹ). Rapper Cardi B là người dẫn đầu với 10 đề cử ở các hạng mục quan trọng.

Hà Thu