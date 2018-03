Jennifer Lopez ‘đốt cháy’ mùa hè với bản hit mới

Jennifer Lopez khen chồng cũ trước mặt bồ trẻ / Những chiếc đầm dài khoe đường cong của Jennifer Lopez

Sau khi khiến người hâm mộ tò mò và chờ đợi trong teaser dài hơn một phút, hôm 17/5, Jennifer Lopez chính thức tung ra MV mới của mình có tên Live It Up. Hợp tác với cô trong đĩa đơn này vẫn là rapper người Cuba, Pitbull – người góp phần tạo nên thành công cho J.Lo trong hai hit là On The Floor và Dance Again.

MV "Live It Up" - Jennifer Lopez feat. Pitbull

Vẫn mang phong cách Dance Pop pha với nhạc vũ trường đậm chất châu Âu, Live It Up sôi động, cuốn hút buộc người nghe phải lắc lư theo từng nhịp điệu của bài hát. Đây là ca khúc dành riêng cho mùa hè của Jennifer Lopez và hứa hẹn sẽ là hit lớn nhất của cô năm nay.

Jennifer Lopez gợi cảm với son và móng tay đều màu vàng - thể hiện cho sự nóng bỏng của mùa hè.

MV của Live It Up cũng rất nóng bỏng. Nữ ca sĩ người Puerto Rico vừa khoe thân hình săn chắc, vừa thể hiện khả năng catwalk như một siêu mẫu lại hết mình trong những màn vũ đạo đẹp mắt. Người hâm mộ khó có thể tin rằng dù đã ngoại tứ tuần, Jennifer Lopez vẫn giữ được vòng eo thon gọn và hừng hực sức sống trong các bản nhạc Dance đến như vậy.

Pitbull mở đầu bài hát với những hình ảnh trên bãi biển, ghép nối với Jennifer Lopez trong bộ đồ theo phong cách Thiên nga đen đang chuẩn bị sải bước trên sân khấu hình chữ T. J.Lo thay trang phục liên tục và tự tin “xâm chiếm” sàn catwalk cùng đoàn vũ công của mình. Ở đoạn cuối MV, nữ ca sĩ khoe những đường cong uốn lượn bắt mắt trước biển với màu son và màu sơn móng tay đều vàng rực – thể hiện cho “tinh thần” của mùa hè.

Trong MV "Live It Up", nữ ca sĩ 43 tuổi khoe thân hình săn chắc, bốc lửa.

Chỉ sau hai ngày, MV Live It Up đã có 2 triệu lượt xem trên Youtube với gần 35.000 người nhấn “like”. Hai năm trước, bản hit đình đám On The Floor của Jennifer Lopez hát chung với Pitbull đạt được gần 700 triệu lượt xem trên Youtube và là một trong 10 bài hát được nghe nhiều nhất năm 2011.

Live It Up nhận được nhiều lời ngợi khen từ giới phê bình âm nhạc và khán giả. Ca khúc này đang khuấy động nhiều sàn nhảy trên khắp thế giới trong những ngày hè này. Trên bảng xếp hạng âm nhạc Billboard của Mỹ, Live It Up khởi động ở vị trí 73.

Nguyên Minh