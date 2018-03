Jang Nara quay lại làng nhạc

Hôm 26/3, người hâm mộ cô ca sĩ, diễn viên "không tuổi" - Jang Nara được thưởng thức ca khúc mới của cô - Only think of you. Sau bốn năm "bỏ bê" nghiệp hát, nữ diễn viên xinh đẹp quyết định quay trở lại bằng album cùng tên.

Jang Nara xuất hiện hồn nhiên trong đoạn đầu clip. Ảnh: TVdaily.

Ca khúc nói về sự nhớ nhung của cô gái sau khi chia tay với người bạn trai cũ. Các fan đều cho rằng, giọng ca của Jang Nara vẫn trong veo như xưa, cô còn rất thành công khi thể hiện cảm xúc của cô gái đang đau khổ vì tình cảm. Cô nhận được nhiều sự ủng hộ của người hâm mộ cho kế hoạch tái ngộ làng nhạc.

Trong nhiều năm gần đây, Jang Nara hoạt động chủ yếu trên lĩnh vực điện ảnh và truyền hình ở Trung Quốc. Người hâm mộ dần quen thuộc với cô trong vai trò một diễn viên, mà dần quên lãng việc cô khởi nghiệp trong vai trò một ca sĩ.

Nhưng cô trở nên buồn bã khi vào vai cô gái thất tình. Ảnh: TVdaily.

Jang Nara là gương mặt nổi bật của làng giải trí xứ kim chi hoạt động nghệ thuật năng nổ tại Trung Quốc với nhiều bộ phim quen thuộc với khán giả Việt Nam như Công chúa bướng bỉnh, Chuyện tình nàng hề, Ôi ngày hạnh phúc... Năm 2008, Jang Nara từng đến Việt Nam nhân tuần lễ hữu nghị Việt - Hàn.

Hạ Nhiên