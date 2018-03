Imagine Dragons 'nổi lửa' tour diễn đầu năm ở Đông Nam Á

Nhóm nhạc bốn chàng trai Mỹ vừa có chặng dừng chân tại Bangkok, Thái Lan cuối tuần qua (ngày 11/1), mang đến live concert trong hành trình vòng quanh các nước châu Á, châu Âu để trình làng album mới nhất của họ - Evolve.

Dù chương trình 21h mới bắt đầu, từ 15h, khu vực trước cửa ra vào sân khấu của khu phức hợp Impact Challenger của Bangkok đầy ắp người xem. Dấu ấn thành công của liveshow Smoke and Mirrors năm 2015 - khi Imagine Dragons đến trình diễn ở Bangkok - vẫn còn in đậm trong fan ở Thái, vì thế, nhiều người không giấu được sự háo hức khi tái ngộ "các chú rồng Mỹ".

* Imagine Dragons hát "I don't know why", "It's time" ở Bangkok

Liveshow của Imagine Dragon tại Thái Lan

Không phụ lòng fan mong đợi, ngay từ khi nhạc điệu của bài I don't know why trỗi lên cùng sự xuất hiện của Dan Reynolds - giọng ca chính - khán phòng vỡ òa với hàng nghìn người liên tục phấn khích hò reo, hòa điệu cùng các nghệ sĩ trong không gian âm nhạc như "chảo lửa".

Qua một giờ ba mươi phút, Dan Reynolds đã hát live liên tục gần 20 nhạc phẩm. Điểm nhấn của đêm nhạc là các ca khúc ở album Evolve như: It's time, Yesterday, Walking the wire, Rise up, I'll make it up to, Start over... Bên cạnh đó, họ không quên chiều lòng fan khi trình diễn lại loạt hit: It’s time, Whatever it's take, Radioactive, Demons, Gold, Believer, Thunder...

Hơn 8.000 khán giả các nước cuồng nhiệt cùng nhóm Imagine Dragons trong live concert ở Bangkok, Thái Lan.

Sự kết hợp ăn ý giữa giọng ca "nổi lửa" của Dan Reynolds cùng ngón guitar điêu luyện của Wayne Sermon, tiếng trống của Daniel Platzman và điệu bass của Ben McKee luôn tạo nên những màn trình diễn chạm đến những tâm hồn âm nhạc với nhiều cung bậc cảm xúc. Đó có thể là giây phút da diết, pha chút hoang mang lẫn háo hức trong tình yêu - những giai điệu tình ca hiếm hoi của Imagine Dragons - ở bài Walking the wire. Đó cũng là những cảm xúc trào dâng, nổi loạn, đầy phấn khích của Rise up, Yesterday, Thunder, Believers...

Dù thừa nhận nhóm nhạc huyền thoại The Beatles có sức ảnh hưởng lớn đến mình, các chàng "rồng Mỹ" đã phô diễn một năng lượng hoàn toàn khác qua các nhạc phẩm họ mang đến công chúng. Ví dụ, với bài Yesterday, trái ngược chất trầm tư, lãng đãng khi ngoảnh lại "ngày hôm qua", Yesterday của Imagine Dragons dập dồn tiếng trống, rộn ràng tiếng guitar như khúc quân hành thúc giục người ta mạnh dạn tiến bước về phía trước dẫu từng vấp ngã, trải qua điều gì.

Từ đầu đến cuối chương trình, những tiếng trống dập dồn qua từng màn trình diễn như lời hiệu triệu về một tinh thần sống lạc quan, bước qua những biến cố, nghịch cảnh để mỗi người tự làm chủ lấy đời mình. Với Walking the wire, tiếng trống như tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực kẻ đang yêu, còn tiếng guitar là lời tự sự tha thiết. Ở Demons, Thunder hay Radioactive - ca khúc khép lại buổi diễn - khán giả hòa điệu theo Dan đến khản giọng. Họ thuộc hết các ca khúc của Imagine Dragons, góp phần làm nên sự cuồng nhiệt của đêm diễn khi đệm theo từng bài hát.

Khán giả liên tục hát cùng ca sĩ Dan Reynolds, tạo nên âm điệu đầy sôi động, cuồng nhiệt cho các màn trình diễn.

Với vẻ điển trai, chiều cao 1, 93 m và lối biểu diễn chân thành, Dan Reynolds luôn cuốn hút người xem. Anh làm chủ mọi góc của sân khấu, truyền năng lượng không chỉ qua những bài hát mà còn ở cách tương tác với fan. Có lúc, giữa phần trình diễn, anh dừng lại nâng cốc để cảm ơn fan, chúc mọi người bước vào một năm mới luôn tìm thấy được bình an, hạnh phúc. Có lúc, anh lại thủ thỉ trò chuyện, chân thành bộc lộ góc khuất của bản thân khi kể hành trình vượt qua bệnh trầm cảm.

Sau tất cả, ca sĩ sinh năm 1987 chia sẻ: "Tôi luôn cảm nhận được lòng tốt, sự tôn trọng và tình yêu thương các bạn dành cho tôi mỗi khi nhóm đến đây biểu diễn. Tối nay, tôi hy vọng các bạn cảm nhận trọn vẹn sự tự do. Ít nhất trong đêm nay, tôi hy vọng các bạn thấy tự do tuyệt đối trong trái tim, tâm trí...", "Các bạn có cảm nhận được nhịp đập trái tim của tôi"... Những lời chia sẻ của Dan được hàng nghìn fan cổ vũ bằng tiếng gào thét và tràng vỗ tay.

Khi ca sĩ kết thúc bằng bài hát Radioactive, nhóm nhạc cùng nắm tay, cúi gập người chào khán giả, nhiều fan vẫn chưa nghĩ chương trình kết thúc. Có khán giả ngẩn ngơ khi chưa được nghe Shots, Dream... Họ tụm lại bên ngoài sân khấu để cùng ngân nga các bản nhạc với nhau.

Trong nhóm bạn trẻ từ Việt Nam sang Bangkok thưởng thức đêm nhạc Evolve, bạn Nguyễn Duy Thành nhận xét: "Tôi xúc động vì được sống trọn vẹn trong âm nhạc cùng Imagine Dragons. Tôi nghe nhạc của các anh từ khoảng ba, bốn năm trước và tiếp tục dõi theo họ đến nay. Chất rock của họ có giảm đi phần nào và thiên về pop hơn. Tuy vậy, quan trọng nhất là tôi cảm nhận được năng lượng tích cực mỗi khi nghe nhạc của Imagine Dragons".

Album mới của Imagine Dragons đón nhận ý kiến khen chê trái chiều. Giới phê bình không phủ nhận độ phủ sóng các ca khúc của bốn chàng trai, tuy vậy, họ cho rằng Imagine Dragons chưa cho thấy sự tiến bộ về mặt âm nhạc so với các album cũ. Còn nhóm nhạc chia sẻ họ tự tin đi theo hướng riêng khi đưa nhiều sắc màu cuộc sống vào âm nhạc.

Imagine Dragons trung thành với chất nhạc pha trộn độc đáo giữa dân gian/rock/hip hop/indie/alternative.

Metacritic - trang tổng hợp đánh giá các bài phê bình về album nhạc - cho thấy các nhà phê bình còn dè dặt khi nhận xét về album Evolve. Tuy vậy, bất chấp ý kiến khen chê trái chiều, so với album Night Visions (2012) hay Smoke and Mirrors (2015) - phản ánh giai đoạn nhóm trải qua khó khăn trong đời sống tinh thần, Evolve là màn tái xuất tràn đầy năng lượng, phản ánh tư duy mới về cách nhìn đời và con người, nhận thức rõ đổ vỡ, mất mát phía sau nhưng không vì thế mà gục ngã.

So với Cold Play hay One Republic - những nhóm nhạc từng đến Thái Lan nói riêng và khu vực châu Á nói chung biểu diễn - lượng fan của các "chú rồng" không đông đảo bằng. Nhưng xét về độ cuồng nhiệt của fan, lực lượng các bên tương quan. Imagine Dragons đã kịp gây dựng cho họ lượng fan trung thành. Cùng fan, "những chú rồng tưởng tượng" đang trưởng thành, nỗ lực tìm cách mở rộng biên độ âm nhạc về cảm xúc lẫn kỹ thuật.

The Evolve World Tour là tour concert thứ ba của nhóm nhạc pop/rock Mỹ này, bắt đầu từ tháng 9/2017 ở Phoenix, Arizona (Mỹ). Từ đó, Imagine Dragons là nhóm nhạc quốc tế đầu tiên "xông đất" làng nhạc Đông Nam Á với liveshow ở Malaysia (Kuala Lumpur) vào ngày 6/1, tại Singapore ngày 7/1, tại Tokyo (Nhật Bản) vào ngày 9/1... Sau Bangkok, nhóm tiếp tục đến với khán giả tại Hong Kong, Đài Bắc (Đài Loan), Thượng Hải (Trung Quốc). Evolve tiếp tục đến với khán giả châu Âu, dự kiến kết thúc qua show ngày 31/8 ở Ukraine.

Imagine Dragons được khán giả thế giới biết đến từ năm 2012 khi single It's time của họ được cover tại show Glee. Sau đó, nhóm lần lượt cho ra đời những bản hit như Radioactive, Demons... Năm 2013, nhóm từng thống trị tại lãnh địa nhạc Rock trong năm. Đĩa đơn Radioactive của họ cùng lúc đứng đầu tại bốn hạng mục về Rock của bảng xếp hạng Billboard: ca khúc hot nhất, được phát sóng nhiều nhất, nhạc số và nhạc streaming bán chạy nhất. Radioactive nhanh chóng trở thành ca khúc được tải về nhiều thứ ba và bán được hơn năm triệu bản tại Mỹ. Tạp chí âm nhạc danh tiếng Rolling Stone khen ngợi Radioactive là “Bài hát Rock thành công nhất năm 2013”. Ca khúc cũng đã mang lại cho Imagine Dragons hai đề cử Grammy dành cho “Ghi âm của năm” và “Trình diễn Rock xuất sắc”.

* Khoảnh khắc đẹp trong show "Evolve" ở Bangkok

Thoại Hà