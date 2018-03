Huyền thoại rock Johnny Hallyday qua đời ở tuổi 74

Theo tờ The Guardian, bà Laeticia Hallyday - vợ Johnny Hallyday - xác nhận chồng mình qua đời ngày 6/12. Ông mắc bệnh ung thư phổi từ chín tháng trước.

Khi Johnny Hallyday mất, bà Laeticia đã gọi điện thông báo cho Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Tổng thống Pháp bày tỏ: "Chúng ta sẽ không bao giờ quên tên tuổi, gương mặt, giọng hát và trên hết là những buổi biểu diễn của Johnny Hallyday".

Diva Celine Dion chia buồn với gia đình và người hâm mộ cố nghệ sĩ qua twitter."Tôi đau buồn khi biết tin Johnny Hallyday qua đời. Ông là người khổng lồ của làng âm nhạc và là một tượng đài thật sự. Tôi xin chia sẻ nỗi đau này với gia đình, những người thương yêu của ông và hàng triệu fan đã yêu quý ông hàng thập kỷ qua..."

Johnny Hallyday (1943-2017). Nhiều tờ báo ở Pháp gọi ông là "Thần tượng cuối cùng", "Huyền thoại Pháp"... Ảnh: Billboard.

Johnny Hallyday tên thật là Jean-Philippe Léo Smet. Ông sinh năm 1943 ở Pháp và mang hai dòng máu Pháp - Bỉ. Những năm 1950, Hallyday chịu nhiều ảnh hưởng bởi phong cách của "Ông hoàng nhạc rock n' roll" Elvis Presley. Ông nhanh chóng nổi tiếng khi mang dòng nhạc này vào Pháp ở thập niên 1960. Những đĩa đơn đầu tiên của ông như Laisse les filles, Let's Twist Again... nhanh chóng bán được hàng triệu bản.

* MV "Marie" của Johnny Hallyday

Johnny Hallyday - Marie

Trong hơn 50 năm sự nghiệp, ông thực hiện 181 chuyến lưu diễn và bán được hơn 110 triệu đĩa nhạc khắp thế giới. Ông đứng thứ 88 trong danh sách những nghệ sĩ bán được nhiều đĩa mọi thời đại. Ngoài rock n' roll, ông từng thử sức với nhiều dòng nhạc như pop ballad, blues, country... Ở Pháp, người dân gọi ông là "Victor Hugo của âm nhạc" bởi ông là một trong những nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng sâu sắc đến văn hóa đại chúng ở Pháp và các nước Pháp ngữ.

* Johnny Hallyday hát "Ma Gueule"

Johnny Hallyday - MA GUEULE

Ngoài ca hát, Johnny Hallyday còn diễn xuất. Một số phim đáng chú ý của ông là The man on the train (2002) và Vengeance (2009).

Ông trải qua bốn cuộc hôn nhân, trong đó, người vợ nổi tiếng nhất của ông là ca sĩ Sylvie Vartan. Hai người kết hôn năm 1965 và ly dị năm 1980. Hallyday từng có ý định tự sát khi cuộc hôn nhân đầu tan vỡ. Ông đi bước nữa với Babeth Étienne nhưng nhanh chóng ly dị hồi tháng 2/1982, sau hơn hai tháng chung sống. Sau đó, ông có quan hệ tình cảm kéo dài trong bốn năm với nữ diễn viên Pháp Nathalie Baye và có chung con gái là Laura Smet, chào đời năm 1983. Vợ thứ ba của ông là Adeline Blondieau. Tuy vậy, họ ly dị năm 1992.

Năm 1996, ông kết hôn với người vợ hiện tại - Laeticia Boudou. Cặp vợ chồng có hai con gái nuôi người Việt Nam.

