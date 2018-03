Huyền thoại nhạc Jazz Mỹ qua đời ở tuổi 76

Huyền thoại nhạc Jazz Nhật Bản khiến khán giả Hà Nội mê đắm / Hà Trần ‘phiêu’ cùng Jazz trong đêm nhạc ‘Giao thoa’

Theo Nytimes, nguyên nhân nam ca sĩ qua đời chưa được công bố. Người quản lý chỉ nói ông bị kiệt sức. Bạn bè và gia đình túc trực bên Al Jarreau trong phút cuối đời ở bệnh viện.

Trước đó, Al Jarreau có kế hoạch diễn vòng quanh bang Illinois vào cuối tháng hai. Tuy vậy, các bác sĩ riêng của nam ca sĩ đã khuyên ông nên hủy tour này, thậm chí bỏ luôn việc đi lưu diễn ở các nơi.

Al Jarreau từng bảy lần nhận giải Grammy và nhiều lần lọt danh sách đề cử của giải thưởng danh giá về chuyên môn này. Ảnh: NNE.

Trên trang cá nhân của Al Jarreau, êkíp của ông viết: "Âm nhạc chỉ là ưu tiên thứ hai trong cuộc sống của ông ấy. Ông còn điều ưu tiên là được xoa dịu, làm lành vết thương của những người đang cần sự giúp đỡ. Dù đó là nỗi đau về tinh thần, thể xác hay bất kỳ dạng thức nào, Al Jarreau đều giúp cho khối óc và con tim chúng ta được thanh thản và giải thoát. Âm nhạc là công cụ giúp ông làm được những điều ấy".

Al Jarreau bắt đầu sự nghiệp ca hát chuyên nghiệp từ năm 30 tuổi và đã hoạt động âm nhạc được 50 năm. Theo Billboard, ông là giọng ca duy nhất trong lịch sử giành được giải Grammy ở ba dòng nhạc khác nhau, gồm Jazz, Pop và R&B. Với người hâm mộ, giọng ca của Al Jarreau có sức hút lớn qua cách hát và xướng nốt khác lạ. Đặc biệt, giới chuyên môn đánh giá cao ông ở khả năng ngẫu hứng biến những chuỗi âm thanh vô nghĩa trở nên có tính nhạc lý, bắt tai, trong đó có cả cách gằn giọng nghe gần giống âm thanh phát ra từ các nhạc cụ.

* Video: Phút ngẫu hứng của huyền thoại Jazz Mỹ lúc sinh thời

Suốt sự nghiệp âm nhạc của mình, nam ca sĩ đã bảy lần đoạt giải thưởng Grammy. Tên tuổi của ông gắn liền với nhiều ca khúc như We're In This Together, Breakin' Away và ca khúc chủ đề trong TV show Moonlightning. Tháng 4/2016, cựu tổng thống Barack Obama từng mời Al Jarreau biểu diễn tại buổi hòa nhạc International Jazz Day tại Nhà Trắng với nhiều ca sĩ nổi tiếng như Aretha Franklin hay Sting.

Sinh năm 1940, Al Jarreau có tên đầy đủ là Alwin Lopen Al Jarreau. Ông sinh ra và lớn lên trong một gia đình quan chức của Mỹ tại Milwaukee, Wisconsin,. Nam ca sĩ bắt đầu thích thú với việc ca hát khi tham gia ca đoàn của nhà thờ dù ban đầu, ông định hướng sự nghiệp vào các công việc liên quan đến xã hội, cộng đồng. Al Jarreau tốt nghiệp cử nhân tâm lý học. Sau đó, ông quyết định chuyển đến Los Angeles để sinh sống và trở thành ca sĩ nhạc Jazz.

Thành Trương