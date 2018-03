Huyền thoại guitar người Mỹ qua đời ở tuổi 82

Huyền thoại rock Johnny Hallyday qua đời ở tuổi 74

Trang Billboard đưa tin Nokie Edwards qua đời vì biến chứng sau ca phẫu thuật ở hông. Trang web chính thức của nhóm The Ventures bày tỏ: "Nokie Edwards là một phần lịch sử của nhóm trong gần sáu thập kỷ qua". Ông là người định hình phong cách âm nhạc và góp phần vào những thành công của ban nhạc.

Nokie Edwards chơi "Pretty Woman"

Nokie Edwards cũng là người có sức ảnh hưởng đến những guitarist trẻ. Trong suốt sự nghiệp của mình, Nokie Edwards đã thu âm 37 album (bao gồm cả album solo và các sản phẩm chung với The Ventures). Ngoài hoạt động âm nhạc, ông còn xuất hiện trong seri phim Deadwood của đài HBO.

Nokie Edwards sinh năm 1935 ở Oklahoma, Mỹ. Ông bắt đầu chơi nhạc khi mới năm tuổi. Ông gia nhập The Ventures cùng Don Wilson, Bob Bogle, Mel Taylor từ năm 1960, hai năm sau khi nhóm thành lập. Đây là thời kỳ đỉnh cao của nhóm. Một số album của họ thậm chí còn bán chạy hơn The Beatles. The Ventures cũng rất được yêu thích ở Nhật Bản. Họ đã phát hành một số sản phẩm riêng tại thị trường này.

The Ventures 'Walk Don't Run'

Năm 1968, Edwards rời ban nhạc để theo đuổi sự nghiệp solo. Ông đã thu âm một số album. Ông trở lại nhóm năm 1972 và tiếp tục hoạt động cho đến năm 1984. Tổng cộng, The Ventures bán được 110 triệu album. Bản hit nổi tiếng nhất của ông và The Ventures là Walk Don't Run. The Ventures được vinh danh ở Rock and Roll Hall of Fame - bảo tàng tôn vinh những nghệ sĩ Rock n' Roll có tầm ảnh hưởng ở Mỹ - hồi năm 2008.

