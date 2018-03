Huyền thoại âm nhạc Mỹ qua đời ở tuổi 89

Huyền thoại rock Johnny Hallyday qua đời ở tuổi 74

Gia đình Vic Damone xác nhận thông tin trên Fox News. Trong những ngày cuối đời, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gọi điện hỏi thăm sức khỏe ông. Trước đó, Damone nương tựa vào hai chị gái và sáu người cháu. Ông cũng được ba con rể chăm sóc.

* Vic Damone hát "On the Street Where You Live"

Vic Damone nổi tiếng với hit You're Breaking My Heart và On the Street Where You Live. Với 2.500 đĩa bán ra, Vic Damone được coi là một trong những tên tuổi lớn của âm nhạc Mỹ sau chiến tranh thế giới thứ hai. Ông được xếp ngang với Sinatra, Tony Bennett, Dean Martin và Perry Como.

Vic Damone sinh năm 1928 ở Brooklyn, New York, Mỹ. Bố mẹ ông là người Italy nhập cư. Năm 14 tuổi, Vic Damone thi trượt vào trường trung học, ông đến làm việc tại Nhà hát Paramount. Tại đây, Damone có cơ hội gặp gỡ huyền thoại âm nhạc Perry Como - người đã phát hiện ra tài năng của Damone và khuyến khích ông ca hát.

Năm 1946, Damone tiếp tục được ca sĩ Frank Satrina nâng đỡ. Trong một buổi hòa nhạc từ thiện ở Madison Square Garden, Satrina gọi ông là "một ca sĩ tuyệt vời".

