Huyền thoại âm nhạc Charles Aznavour qua đời ở tuổi 94

Theo Irishtimes, thông tin được người phát ngôn của nhạc sĩ công bố và lập tức tràn ngập trên khắp các phương tiện truyền thông nước Pháp. Trước sự ra đi của huyền thoại, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chia sẻ trong một tuyên bố cùng ngày: “Là một người Pháp sâu sắc, với bản năng luôn hướng về gốc gác Armenia, danh tiếng vang xa trên toàn thế giới, Charles Aznavour đã gắn bó cùng những vui buồn suốt ba thế hệ công chúng. Những kiệt tác của ông, âm sắc của ông và sự ảnh hưởng độc đáo của ông sẽ vẫn trường tồn ngay cả khi ông đã không còn nữa”.

Emmanuel Macron là một trong những người hâm mộ nổi tiếng nhất của Aznavour. Bạn bè cũ của Tổng thống kể lại, thời còn đi học, những bài hát do Aznavour sáng tác là “bài tủ” của ông mỗi dịp tụ tập karaoke với họ.

Charles Aznavour trên sân khấu ở Geneva, Thụy Sĩ hồi tháng 3. Ảnh: EAP.

Aznavour sinh ra và lớn lên tại Paris nhưng có cha mẹ là người Armenia. Gia đình chính là cái nôi nuôi dưỡng khả năng nghệ thuật của ông. Cha ông là một ca sĩ kiêm đầu bếp và quản lý nhà hàng, mẹ là diễn viên. Buổi biểu diễn đầu tiên của Aznavour trước công chúng là tại một buổi khiêu vũ truyền thống của người Armenia, khi ông nhảy trong tiếng hát của cha và chị gái.

Được mệnh danh là “người hát tình ca” hay "Frank Sinatra của Pháp", Aznavour có sự nghiệp âm nhạc rực rỡ với hơn 100 triệu bản thu âm được tiêu thụ trên 80 nước. Ca khúc nổi tiếng nhất của ông là She, sáng tác năm 1974, miêu tả những cảm xúc trái ngược - vừa hạnh phúc vừa đau khổ - của một người đàn ông khi trót đem lòng si mê một phụ nữ bí ẩn. Vào thời điểm ra đời, She đứng đầu các bảng xếp hạng Anh suốt bốn tuần, sau đó được dịch ra và thu âm bằng các thứ tiếng khác như: Pháp, Đức, Italy, Tây Ban Nha. Sau vài thập kỷ rơi vào quên lãng, năm 1999, bộ phim lãng mạn Notting Hill đã hồi sinh bài hát qua giọng ca Elvis Costello. Nó quay trở lại bảng xếp hạng Anh và chứng minh sức hút với vị trí số 19.

Aznavour từng thu âm hoặc diễn chung với những danh ca như Frank Sinatra, Ray Charles, Liza Minnelli, Bob Dylan, Elton John, Jose Carreras, Youssou N’Dour, Julio Iglesias, Sting và Celine Dion.

Charles Aznavour hát 'She' Charles Aznavour hát "She" năm 1974.

Aznavour cũng để lại những dấu ấn đáng nhớ trong điện ảnh với vai chính trong bộ phim Shoot the Piano Player (1960) của đạo diễn lừng danh François Truffaut. Ông cũng từng đóng chính trong bộ phim And Then There Were None (1974) chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Agatha Christie. Đặc biệt, bộ phim The Tin Drum (1979) ông tham gia diễn xuất đã giành được một giải Oscar "Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất". Ghi nhận đóng góp của ông cho nghệ thuật thế giới, Hollywood đã trao tặng ông một ngôi sao trên Đại lộ Danh vọng vào năm 2017.

Aznavour cũng tích cực hoạt động chính trị. Tại Pháp, ông về phe các chính trị gia trung hữu, ủng hộ các đời tổng thống Jacques Chirac và Nicolas Sarkozy. Ông được Nhà nước Pháp trao Huân chương Bắc đẩu Bội tinh cấp Sĩ quan năm 1997. Nhạc sĩ trở thành người truyền cảm hứng cho tầng lớp nhập cư nghèo khó. “Tôi không có ý khoe khoang, nhưng tôi phải thừa nhận rằng đối với một đứa trẻ đến từ gia đình nhập cư và không được ăn học đàng hoàng, tôi làm được thế này là khá tốt rồi” - ông từng chia sẻ trên website riêng.

Hà Đỗ