Hot girl từng gây 'bão' The Face đóng MV Noo Phước Thịnh

An Nguy đóng chính trong MV Vị quê nhà. Cô cùng bạn diễn nước ngoài dẫn dắt khán giả trong hành trình từ Nam chí Bắc, khám phá các thắng cảnh, món ăn nổi tiếng. Hình ảnh con người Việt Nam thân thiện, hiền hòa và hiếu khách được truyền tải đậm nét trong video nhạc.

Bài hát có giai điệu bắt tai là sáng tác của OnlyC, do Noo Phước Thịnh và Lou Hoàng thể hiện.

An Nguy từng du học một thời gian ở Mỹ. Cô chia sẻ không gặp nhiều khó khăn để hoàn thành tốt vai diễn. "Tâm trạng của cô gái tôi hóa thân rất gần với những suy nghĩ, cảm xúc của tôi khi sống xa quê nhà. Những bữa cơm mẹ nấu, các món ăn ngon, phong cảnh quê hương là điều tôi luôn ghi nhớ khi đi xa", người đẹp chia sẻ.

Noo Phước Thịnh (thứ ba từ trái qua) cùng dàn diễn viên trong MV.

Người mẫu cũng cho biết nhờ tham gia MV, lần đầu tiên cô được đi đến nhiều tỉnh thành như Hà Nội, Bắc Ninh, Huế, Đà Nẵng, TP HCM, Bến Tre, Tiền Giang để hiểu thêm về quê hương.

An Nguy tên đầy đủ là Ngụy Thiên An, sinh năm 1987. An Nguy là một trong những Vlogger được yêu thích nhất tại Việt Nam với nhiều video thu hút hàng triệu lượt xem trên Youtube. Fanpage của cô có đến gần ba triệu người theo dõi. Cô cũng gây tranh cãi khi tham gia cuộc thi The Face năm ngoái và vào đội Phạm Hương.

Video nhạc nằm trong chuỗi dự án cộng đồng Việt Nam tươi đẹp đạo diễn Uyên Thư thực hiện.

Vân An