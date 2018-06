Hồng Nhung tặng đĩa nhạc cho thái tử Đan Mạch

Cặp song sinh của Hồng Nhung cổ vũ mẹ hát / Hồng Nhung bất ngờ khi được fan mừng sinh nhật

Hồng Nhung được mời dự gala dinner tại cung điện Christiansborg ở Copenhagen (Đan Mạch), nhân dịp sinh nhật lần thứ 50 của thái tử Frederik, tổ chức ngày 26/5. Ca sĩ ký và trân trọng tặng thái tử CD Phố à phố ơi do chị phát hành hồi cuối năm ngoái.

Hồng Nhung và thái tử Frederik.

Hồng Nhung kể khi gặp cô, thái tử Frederik hỏi: "Is she at her late 20s?" (tạm dịch: Có phải cô ấy đang ở cuối độ tuổi đôi mươi?) vì thấy ca sĩ có vóc dáng nhỏ và gương mặt trẻ trung. "Tôi chẳng có ngọc ngà châu báu chỉ có tài sản là giọng hát kính dâng ngài - CD Phố ơi phố à - cũng là để xin được chia sẻ chút tình quê hương Việt Nam - nơi thân phụ ngài từng sinh sống", Hồng Nhung nói với thái tử.

Cha của thái tử Frederik là hoàng thân Hendrik sống 5 năm đầu đời tại Hà Nội ở số 80 Phan Đình Phùng khi bố ông phụ trách các doanh nghiệp gia đình trong lĩnh vực công nghiệp. Sau đó ông được đưa về sống và học ở Pháp một thời gian trước khi trở lại Việt Nam vào năm 1950. Ông học trung học và lấy bằng tú tài ở Hà Nội năm học 1951 -1952. Hoàng thân Hendrik sinh năm 1934 ở Pháp. Ông gặp Nữ hoàng Margrethe II, khi đó là công chúa kế vị, trong thời gian làm cán bộ ngoại giao của Pháp tại London, Anh. Ông đổi tên từ Henri thành Henrik, từ bỏ quốc tịch Pháp để thành công dân Đan Mạch.

Hồng Nhung ký tặng đĩa cho thái tử Frederik.

Vào năm 2017, "cô Bống" từng hát tặng nữ hoàng Đan Mạch cùng hoàng thân tại lâu đài Fredensborg. Sau bài hát dân ca Bắc Bộ Người ở đừng về, nữ hoàng đề nghị ca sĩ hát thêm một bài. Hồng Nhung chọn Như cánh vạc bay của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

* Hồng Nhung hát "Phố à phố ơi"

Bống của Hà Nội hát 'Phố à phố ơi'

Tâm Giao