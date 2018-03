Lee Young Ae cùng dàn sao dự thảm đỏ MAMA Hong Kong / Song Joong Ki tái xuất sau khi cưới Song Hye Kyo

Lễ trao giải Mnet Asian Music Awards (MAMA) 2017 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Asia World-Expo Hong Kong. Ban tổ chức đặt rào phân cách. Tuy nhiên theo Appledaily, không ít người đẩy đổ rào nhằm tiến vào bên trong hội trường. Các nhân viên bảo vệ ra sức ngăn cản. Một số fan và bảo vệ bị thương.

* Hỗn loạn tại nơi tổ chức MAMA 2017

Hỗn loạn tại lễ trao giải MAMA Hong Kong

Trang On ghi nhận ý kiến khán giả cho biết xung đột xảy ra là do nhân viên an ninh kiểm tra túi, không cho phép fan mang máy ảnh vào trong. Sau đó có người hô hào các fan khác xô đổ rào chắn để phản đối.

Sự việc trên không ảnh hưởng tới lễ trao giải - bắt đầu từ 19h (giờ địa phương). Tới 20h30, bên ngoài Trung tâm Asia World-Expo còn khoảng 500 khán giả chờ để được vào trong. Hội trường trung tâm có sức chứa 14.000 người.

Khán giả xô xát với nhân viên an ninh khi chờ được vào trong hội trường. Ảnh: Appledaily.

Sự kiện năm nay quy tụ dàn sao gồm Lee Young Ae, Song Joong Ki, Honey Lee, Mạc Văn Úy, Song Ji Hyo cùng các nhóm nhạc đình đám EXO, BTS, Wanna One...

Năm ngoái, lễ trao giải MAMA ở Hong Kong cũng xảy ra hiện tượng tương tự. Do bị kiểm tra an ninh lâu, lo lắng bỏ lỡ tiết mục, người hâm mộ xô xát với nhân viên ban tổ chức.

* Lee Young Ae trên thảm đỏ MAMA 2017

Lee Young Ae trên thảm đỏ MAMA

Mnet Asian Music Awards tổ chức lần đầu năm 1999, là sự kiện âm nhạc lớn của Hàn Quốc. Không chỉ vinh danh các sản phẩm âm nhạc, lễ trao giải còn có tiết mục của các nghệ sĩ đình đám. Những năm gần đây, MAMA trao giải cho các ca sĩ nổi bật trong khu vực châu Á.

Năm nay, lần đầu tiên MAMA được tổ chức tại ba địa điểm là Việt Nam (25/11), Nhật Bản (29/11) và Hong Kong (1/12). Tại MAMA Việt Nam diễn ra hôm 25/11, Tóc Tiên và Sơn Tùng lần lượt được giải Nghệ sĩ Việt Nam xuất sắc châu Á và Nghệ sĩ Việt Nam đột phá.

Như Anh