Hơn 80 nghệ sĩ hội tụ ở Liên hoan guitar cổ điển tại TP HCM

Các nghệ sĩ guitar cổ điển quy tụ tại Liên hoan quốc tế Alma / Nghệ sĩ bảy quốc gia dự hòa nhạc cổ điển tại Hà Nội

Liên hoan guitar quốc tế Sài Gòn 2017 sẽ khai mạc vào 19h30 tối 8/11. Concert mở màn Một vòng thế giới - A round for the world có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ của Thái Lan, Malaysia, Việt Nam, Cộng hòa Czech... Họ trình diễn những tác phẩm kinh điển của Villa-Lobos, Astor Piazzolla, Isaac Albeniz…

* Paulo Inda chơi bản "Sarabande"

Bản 'Sarabande' của Bach - guitar

Buổi hòa nhạc thứ hai mang tên Âm điệu châu Âu - Voices of Europe sẽ diễn ra vào ngày 10/11. Nghệ sĩ Nhật Bản Tomonori Arai cùng nghệ sĩ Pháp Thomas Csaba sẽ trình diễn những nhạc phẩm guitar nổi tiếng của các tác giả châu Âu từ thời Phục hưng đến đương đại.

Liên hoan khép lại với concert mang tên From Villa-Lobos to John Lennon, diễn ra vào ngày 12/11 tại TP HCM. Trong chương trình, các nghệ sĩ trình diễn ca khúc Yesterday của nhóm nhạc huyền thoại The Beatles, được nhạc sĩ Nhật Bản Toru Takemitsu chuyển soạn cho đàn guitar. Guitarist đến từ Brazil - Paulo Inda - thể hiện kỹ thuật chạy ngón guitar điêu luyện với bản 12 Etudes của nhạc sĩ Hector Villa Lobos.

Nghệ sĩ Brazil Paulo Inda (trái) và nghệ sĩ Mỹ gốc Ba Lan Paul Cesarczyk.

Ngoài ra, chương trình có buổi "Hòa nhạc hữu nghị" gồm các nghệ sĩ từ Nhật Bản, Thái Lan và Malaysia biểu diễn cùng nghệ sĩ TP HCM như Trí Đoàn, Phương Thư, Phương Quang, Thành Lộc và Hồng Hà. Buổi này không bán vé, bắt đầu bằng màn giao lưu, trao đổi về nghệ thuật đàn guitar vào 19h ngày 9/11.

Trong khuôn khổ liên hoan, một cuộc thi được tổ chức với quy mô toàn quốc, thu hút hơn 50 thí sinh guitar cổ điển. Cuộc thi chia làm ba bảng gồm; bảng A dành cho mọi đối tượng, bảng B dành cho người dưới 18 tuổi và bảng C dành cho người chưa từng được đào tạo tại Học Viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, Nhạc Viện TP HCM và Học Viện Âm Nhạc Huế.

Liên hoan guitar quốc tế Sài Gòn do Nhạc viện TP HCM tổ chức lần đầu năm 2014. Chương trình được cộng đồng guitarist chuyên nghiệp, bán chuyên và những người yêu guitar tại TP HCM yêu thích.

Hà Thu