Hội bảo vệ quyền của nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc được thành lập

Tên quốc tế của hội là APPA (Association for Protection of Performing Artists in Vietnam). Tất cả nghệ sĩ đang hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc hoặc Việt kiều được cấp phép biểu diễn tại Việt Nam đều có thể trở thành hội viên.

NSND Phan Thanh Hoa - chủ tịch APPA.

Đạo diễn Phan Huyền Thư (Phó Tổng thư ký APPA) giải đáp hiện nay cả nước có 15.000 người đang hoạt động biểu diễn âm nhạc. Tuy nhiên, không phải ai cũng được đào tạo bằng cấp chuyên nghiệp, nhận vào biên chế trong các đoàn dưới sự quản lý của nhà nước. Hội hướng đến những đối tượng hoạt động tự do, cung cấp chứng chỉ hành nghề cho họ một cách hợp pháp. Nếu họ muốn có album, làm liveshow thì có thể ủy thác cho APPA.

Về việc bảo vệ hình ảnh cho nghệ sĩ, APPA hợp tác với Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam, Luật gia Việt Nam, Cục An ninh mạng C50 Bộ Công an và các đơn vị khác. Bà Huyền Thư lấy ví dụ hình ảnh ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đang bị các tiệm làm tóc dùng để tạo ra lợi nhuận bất hợp pháp hoặc một số nghệ sĩ bị xâm phạm quyền riêng tư. "Họ có quyền im lặng hoặc ủy thác cho luật sư, hoặc nhờ APPA đứng ra can thiệp", bà Huyền Thư nói.

Ngoài ra, các nghệ sĩ còn được bảo vệ quyền lợi tại các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới có ký hợp đồng song phương với hội.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa Du lịch và Thể thao Vương Duy Biên phát biểu tại buổi ra mắt APPA.

Nghệ sĩ sẽ được hưởng quyền lợi kinh tế với số tiền thu từ các đơn vị trong nước như đài truyền hình, phát thanh, khách sạn, vũ trường, các website âm nhạc… thông qua hợp đồng cấp phép biểu diễn hoặc việc sử dụng sản phẩm của họ.

Một vấn đề được đặt ra tại buổi họp báo là việc thu phí quyền liên quan (đối với những sản phẩm ghi âm, ghi hình) có bị chồng chéo khi hiện nay, Trung tâm bảo vệ quyền Tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) thu phần tác giả, Hiệp hội ghi âm (RIAV) thu phần ca sĩ, nhạc công và sản xuất, nay APPA cũng thu phí tương tự RIAV.

NSND Phan Thanh Hoa (chủ tịch APPA) thừa nhận điều đó gây phiền phức cho người sử dụng. Ông Bùi Nguyên Hùng - Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả - cho biết họ đang hoàn thiện văn bản nhằm phối hợp APPA, VCPMC và RIAV, để một nơi đại diện thu toàn bộ tiền thuộc "quyền liên quan" sau đó phân chia lại cho từng đơn vị.

APPA có quyết định thành lập của Bộ Nội vụ từ tháng 12/2015, hiện có 486 hội viên và khoảng 10.000 tác phẩm.

Tâm Giao