Hoàng Thùy Linh múa quạt trên nền nhạc sôi động

Hoàng Thùy Linh hát Bánh Trôi Nước

Hoàng Thùy Linh có mặt trong đề cử hạng mục "MV của năm" với ca khúc "Bánh trôi nước". Cô mang ca khúc của Hồ Hoài Anh lên sân khấu.

Tổ chức từ năm 2004, giải thưởng âm nhạc Cống hiến nhằm tôn vinh các nghệ sĩ có đóng góp lớn cho nền âm nhạc Việt Nam trong một năm. Kết quả giải thưởng do các nhà báo văn hóa, văn nghệ bình chọn.

Ca sĩ có màn múa quạt cùng vũ đoàn trong bộ áo yếm cách điệu. Tiết mục nhận được tràng pháo tay vang dội từ người xem.



* Hồ Ngọc Hà biểu diễn tiết mục "Keep me in love"

Hồ Ngọc Hà biểu diễn Keep Me In Love

Trương Thảo Nhi hát "Tự sự tuổi 25" do chính cô sáng tác.

Vũ Cát Tường tham gia với bản hit "Mơ".

* Noo Phước Thịnh hát "Tôi là một ngôi sao"

Ca sỹ Noo Phước Thịnh hát Tôi là một ngôi sao

Bích Phương thể hiện ca khúc "Gửi anh xa nhớ".

Tùng Dương biểu diễn "Mang thai" của tác giả Sa Huỳnh.

* Soobin Hoàng Sơn hát "Vui đi em - Lalala"

Ca sĩ Soobin Hoàng Sơn biểu diễn tại lễ trao giải cống hiến

Các ca sĩ trẻ cùng hòa giọng trong bài "Tháng tư về".

Video: Quốc Đoan

Tâm Giao