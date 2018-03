Uyên Linh áp lực khi song ca với Trọng Tấn

Hòa nhạc Imagine diễn ra tối 24/12 tại Hà Nội. Chương trình quy tụ các tên tuổi Tùng Dương, Trọng Tấn, Tấn Minh, Uyên Linh. Là giọng ca nữ duy nhất, Uyên Linh giữ vai trò khuấy động không khí đêm nhạc.

Nữ ca sĩ Uyên Linh xuất hiện với đầm đuôi cá màu trắng.

Nữ ca sĩ gây ấn tượng khi trình diễn bản phối mới của ca khúc All I Want for Christmas is You do nhạc sĩ Hồng Kiên thực hiện. Tiết mục giúp cô khoe giọng hát giàu nội lực và khả năng hát tiếng Anh. Bản phối mới vẫn giữ được tinh thần chủ đạo của bản gốc với giai điệu rộn ràng, phản ánh không khí tươi vui của ngày Giáng sinh qua con mắt một cô gái đang yêu. All I Want for Christmas is You ra đời từ năm 1994 trong album Merry Christmas, được coi là một trong những bài hát Giáng sinh kinh điển nhất mọi thời đại và đã bán được hơn 16 triệu đĩa hát trên toàn cầu.

* Uyên Linh hát "All I Want for Christmas is You" Hòa nhạc 'Imagine': lời nguyện cầu Giáng sinh bằng âm nhạc

Ngoài ra, Uyên Linh thể hiện bản ballad My Grown-Up Christmas List của nhà soạn nhạc tài ba David Foster và ca khúc Và con tim đã vui trở lại của nhạc sĩ Đức Huy. Nữ ca sĩ cũng song ca với đàn anh Trọng Tấn khúc Giáng sinh cổ - Silent Night, kết hợp với Này em có nhớ của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Trước đêm nhạc, cô chia sẻ mình gặp áp lực trong lần đầu hát chung với ca sĩ Trọng Tấn - người nổi tiếng với dòng nhạc cách mạng. Trong đêm diễn, cả hai có phần bè và hòa giọng ăn ý, tạo được không gian sâu lắng cho tiết mục.

Trọng Tấn, Tùng Dương, Tấn Minh (từ trái qua).

Trong liveshow, Trọng Tấn, Tùng Dương, Tấn Minh lần đầu kết hợp, tạo thành nhóm "The Three Tenors" (Ba giọng nam cao). Mỗi giọng ca mang một màu sắc khác nhau. Sự mạnh mẽ, hào sảng của Trọng Tấn, vẻ dữ dội của Tùng Dương và nét trữ tình trong giọng hát của Tấn Minh hòa trộn, khiến khán giả thích thú.

* Tùng Dương, Trọng Tấn, Tấn Minh hát "O Sole Mio"

O sole Mio

Ba ca sĩ hòa giọng trong bản O Sole Mio bằng tiếng Italy, bản thánh ca Ave Maria của hai nhà soạn nhạc Bach và Schubert. Họ còn thể hiện bản phối mới của ca khúc Người Hà Nội (nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi) với sắc thái hào hùng, dữ dội. Tùng Dương và Tấn Minh cũng có màn kết hợp giữa tiếng Anh và tiếng Việt trong bài hát I Dreamed a Dream của vở nhạc kịch Những người khốn khổ. Cuối chương trình, bộ ba mang lại không khí rộn ràng, tươi vui cho một năm mới sắp đến bằng tác phẩm La Donna È Mobile.

* Tùng Dương, Tấn Minh hát "I Dreamed a Dream"

I Dreamed a Dream - Tùng Dương, Tấn Minh

Lấy tên bài hát của huyền thoại John Lennon làm tên buổi hòa nhạc, Imagine nằm trong chuỗi chương trình In the Spotlight từng giành giải Cống Hiến. Chương trình xây dựng một không gian tưởng tượng vào ngày Giáng sinh, giao thoa giữa văn hóa phương Tây và phương Đông với điểm nhấn là tình yêu của con người. Ngoài những nhạc phẩm kinh điển của thế giới như O Holy Night, Have Yourself a Merry Little Christmas, khán giả còn được thưởng thức những tác phẩm kinh điển của Việt Nam qua nhiều giai đoạn như Áo mùa đông - Đỗ Nhuận (1946), Gửi người em gái - Đoàn Chuẩn và Từ Linh (1954), Bài Thánh ca buồn - Nguyễn Vũ (1972)…

Ngoài ra, ca khúc Sẽ về thủ đô (Huy Du) được Tùng Dương thể hiện gợi nhớ về mùa Giáng sinh năm 1972, khi Hà Nội đang trong giai đoạn khói lửa, quân và dân đồng lòng chiến đấu anh dũng quật cường để bảo vệ tự do.

* Trọng Tấn, Tấn Minh, Tùng Dương hát "Người Hà Nội"

Người Hà Nội - Trọng Tấn, Tùng Dương, Tấn Minh

Xen giữa những màn biểu diễn của ba giọng nam cao và khách mời Uyên Linh là những màn độc tấu của dàn nhạc. Nghệ sĩ Piano Thanh Vượng thể hiện bản Pathetique Piano Sonata No.8, Opus 13 in C minor, Part II, Adagio cantabile by Tzvi Erez của nhà soạn nhạc Beethoven. Nghệ sĩ Mỹ Hương và dàn nhạc dây của Học viện Âm nhạc Quốc gia đưa khán giả đến với đất nước Ba Lan vào cuối thế kỷ 18, đầu thế kỷ 19 qua bản Polonaise của nhà soạn nhạc Oginski với hoài niệm buồn về Ba Lan thời kỳ bị những thế lực ngoại bang tranh giành.

Chương trình gợi không khí sâu lắng ở nửa đầu nhưng về gần cuối trở nên hào hùng, rộn ràng hơn. Concert khép lại khi tiếng nhạc Imagine vang lên. Các nghệ sĩ hòa giọng với John Lennon và gửi đến thông điệp về một Giáng sinh an lành, một giấc mơ hòa bình và một thế giới đại đồng.

“… You may say I’m a dreamer

But I’m not the only one

I hope someday you’ll join us

And the world will be as one…”

“… Bạn có thể nói tôi là một kẻ mơ mộng

Nhưng tôi không phải là kẻ duy nhất

Tôi hy vọng một ngày bạn sẽ tham gia cùng chúng tôi

Và thế giới sẽ như trở thành một…”

Nguyên Minh