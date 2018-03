Hòa nhạc giao hưởng 'Bài ca Trái đất' tại Hà Nội

Bản giao hưởng The Song of The Earth (Bài ca Trái đất) là một tác phẩm khá đặc biệt với kết cấu không theo truyền thống 4 chương mà có tới 6 chương. Tác phẩm này được viết cho giọng Tenor (nam cao), Alto (nữ trầm) và dàn nhạc giao hưởng. 6 chương nhạc được phổ từ 7 bài thơ Trung Hoa đời Đường, trong đó chủ yếu là thơ Lý Bạch. Bài ca Trái đất được coi là sự kết hợp của tinh hoa nghệ thuật phương Tây với triết lý và văn hóa phương Đông.

Nhà soạn nhạc vĩ đại người Áo Gustav Mahler - tác giả của "Bài ca Trái đất".

Bài ca Trái Đất được tạo nên bởi cố nhạc sĩ Gustav Mahler. Ông chịu ảnh hưởng bởi giáo lý đạo Phật, quan niệm về kiếp luân hồi - sự sống, cái chết, hồi sinh. Bài ca Trái đất là bài ca về tự nhiên, những vòng quy luật luân hồi vô tận đang diễn từng ngày, cội rễ của sự tồn tại vũ trụ. Dàn dựng và chỉ huy chương trình là nhạc trưởng người Nhật Bản, Honna Tetsuji. Bài ca Trái đất còn có sự tham gia của nghệ sĩ hát thính phòng Trịnh Thanh Bình và ca sĩ Thụy Điển Anna Einarsson.

Từng theo học tại Nhạc viện Malmo, Thụy Điển và Học viện Opera Solo, Oslo, Nauy, Anna Einarsson biểu diễn lần đầu tiên tại Nhà hát quốc gia Nauy năm 1998 với vai Dryade (Nữ chúa rừng xanh) trong vở Adriadne auf Naxos. Cô cũng từng tham gia nhiều vở nhạc kịch nổi tiếng như Carmen, Valkyrien, Stallo, Calisto hay Aida. Sắp tới, Anna sẽ phát hành CD thu âm vở Opera David and Batsheba cùng Dàn nhạc giao hưởng Trondheim.

Từ trái qua: ca sĩ Anna Einarsson, Trịnh Thanh Bình và Honna Tetsuji - chỉ huy Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam.

Trịnh Thanh Bình sinh năm 1979 tại Hà Nội và tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành biểu diễn thanh nhạc – Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Anh làm việc tại Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam từ năm 2004. Thanh Bình đã tham gia và trực tiếp đảm nhiệm những vai diễn trong một số vở nhạc kịch nổi tiếng như Pagliacci, Cosi fan tutte, La Bohème, The Litte Sweep hay gần đây là vai Don Jose trong vở Opera nổi tiếng - Carmen.

Ngoài Bài ca Trái đất, chương trình còn giới thiệu tới khán giả yêu nhạc cổ điển tại thủ đô Hà Nội phần mở đầu của Love Death (Tình yêu trong cái chết) - chương cuối vở nhạc kịch Tristan and Isolde của nhà soạn nhạc người Đức, Richard Wagner. Vở nhạc kịch này đánh dấu bước chuyển đổi cách thức tạo tông nhạc và tính hài hoà thông thường, tạo nền tảng cho hướng phát triển các tác phẩm âm nhạc kinh điển trong thế kỷ 20.

Nguyên Minh