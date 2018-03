Hồ Trung Dũng hát nhạc Giáng sinh mừng sinh nhật mẹ

Hồ Trung Dũng tình cảm với Ái Phương / Hồ Trung Dũng hát nhớ mẹ trong đêm sinh nhật

Sau ba năm tách nhóm bè Cadillac theo đuổi sự nghiệp solo, cái tên Hồ Trung Dũng dần được khẳng định trong lòng công chúng với dòng nhạc jazz sang trọng, tinh tế. Thêm vào đó, nam ca sĩ còn ghi điểm ở phong cách phóng khoáng, gần gũi khi trình diễn. Tình cảm của khán giả dành cho anh được ghi nhận ở khán phòng phòng trà We chật kín vào ngày đầu tháng 12 với đêm sinh nhật lần thứ 30 ấn tượng.

Hồ Trung Dũng nghe nhạc Giáng sinh quanh năm. Ảnh: Minh Nghĩa.

"Tôi nhớ đã mở đầu đêm nhạc bằng một loạt ca khúc Giáng sinh và mọi người hưởng ứng nồng nhiệt lắm. Thật ra, tôi nghe nhạc Giáng sinh suốt năm, chứ không chỉ riêng vào dịp lễ này, dù là người không theo đạo. Mỗi khi nghe nhạc Giáng sinh là mỗi lần tôi cảm thấy thư giãn và bình yên. Và trong một góc riêng tư, nó làm tôi nhớ lại những ngày sinh nhật ấm cúng của mẹ hàng năm vào đúng ngày Noel 24/12.”

Nhận được sự nhiều lời khen ngợi từ khán giả trong đêm nhạc, anh quyết định vào phòng thu để thực hiện một liên khúc gồm những bài hát Giáng sinh nổi tiếng như một món quà tặng mẹ quá cố cũng như khán giả yêu nhạc.

Liên khúc gồm bốn ca khúc Giáng sinh bất hủ của thế giới có chiều dài hơn 8 phút. Mở đầu là The Christmas Song là một trong bài hát kinh điển và được yêu thích nhất trong lòng những người "sành" nhạc mùa lễ hội, được phối theo phong cách Blues. Ở ca khúc kế tiếp, Hồ Trung Dũng cover bản country nổi tiếng của Elvis Presley Blue Christmas. Bài hát thứ ba có sự góp giọng của siêu mẫu Hà Anh để chào đón Santa Claus is coming to town. Với phần bè phối công phu cùng nhóm bè Cadilac, White Christmas - ca khúc được sách kỷ lục Guinness công nhận là đĩa đơn bán chạy nhất mọi thời đại - khép lại liên khúc Giáng sinh của Hồ Trung Dũng như lời chúc tốt đẹp nhất đến người nghe.

Trung Sơn