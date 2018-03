Hồ Ngọc Hà: 'Tôi ân hận vì cuộc tình sai lầm vừa qua'

Hồ Ngọc Hà tập luyện liveshow suốt đêm / Hà Hồ diện đồ xuyên thấu, sánh đôi Kim Lý ở Thái Lan

Hồ Ngọc Hà tổ chức đêm nhạc Love Songs - Cả một trời thương nhớ tại TP HCM với không gian có sức chứa 1.200 người. Show không có MC, ca sĩ khách mời hay vũ đoàn. Nữ ca sĩ tiếp tục làm chủ sân khấu, dẫn dắt khán giả vào câu chuyện tình yêu được lồng ghép trong âm nhạc.

Diện váy dạ hội lộng lẫy, ca sĩ khi đứng, lúc ngồi bệt trên sân khấu tâm sự cùng khán giả. Cô khẳng định không giấu bất cứ điều gì, nhưng "có những thứ chỉ cần để âm nhạc thay lời muốn nói".

Hà Hồ cho biết từ giờ, cô chỉ mong đón nhận những niềm vui và hạnh phúc. Ảnh: Đại Ngô.

Hà Hồ thừa nhận cô từng đau khổ, tan vỡ trong tình yêu, có thể điên vì tình và đã phạm nhiều lầm lỗi vì yêu vội vàng. Biết đã làm khổ bản thân, cô vẫn mãi yêu dẫu biết không gì là mãi mãi.

"Có những người đã sáng suốt để chọn một quyết định đúng, nhưng cũng có những cô gái dùng bản năng để yêu, bỏ quên lý trí. Nếu chúng ta cứ bám víu bản năng, đến một lúc nào đó sẽ thấy ân hận", cô vừa nói vừa lau nước mắt.

Trình diễn bài Mãi mãi không ân hận nhưng Hồ Ngọc Hà khẳng định tận sâu trong cô là ân hận, tiếc nuối. Bày tỏ này khiến người ta liên tưởng đến cuộc tình nhiều sóng gió của cô với người đàn ông được gọi là "đại gia kim cương". Cả hai đã "đường ai nấy đi" gần một năm qua. Cô luôn im lặng khi được hỏi về cái kết của cuộc tình này, nhưng thừa nhận ở liveshow cuộc sống một năm qua đầy biến động và dằn vặt.

"Tôi nghiệm ra cuộc đời cần những gì đơn giản nhất. Tình yêu cũng cần đơn giản, người đàn ông mình cần sau cùng vẫn là người cho mình cảm giác bình yên, giản dị như thế", cô nói.

Nhờ thế, khán giả thấy một Hà Hồ với năng lượng vui vẻ, tích cực hơn, như cách cô khẳng định khi mở màn: "Năm nay, Hà mang một tâm trạng hoàn toàn khác trên sân khấu so với năm ngoái. Có những thứ ban đầu không định nói, nhưng càng về sau... mọi người gần như biết chuyện của Hà cả rồi, nên Hà chỉ hát thôi". Tâm sự được xem là lời giới thiệu ngầm về cuộc tình mới của ca sĩ. Gần đây, nghi vấn cô hẹn hò Kim Lý rộ lên sau khi anh tham gia diễn xuất trong MV Cả một trời thương nhớ của cô. Cả hai bị bắt gặp đi du lịch cùng nhau, cũng đã đưa nhau về ra mắt hai bên gia đình. Trong đêm nhạc, Kim Lý có mặt, chăm chú theo dõi các tiết mục.

Anh Huy Trần, một khán giả lâu năm của Hà Hồ, chia sẻ: "Cảm xúc trong tôi khi xem show này trái ngược với năm ngoái. Năm ngoái, tôi ra về trong sự day dứt và ám ảnh. Nhưng năm nay, tôi thấy mừng cho cô ấy nhiều hơn. Nỗi buồn chỉ chiếm 40%, còn lại là tâm sự vui vẻ và kết show rất ngọt ngào, đáng yêu". Vì như Hà Hồ tâm sự: "Hà sợ mình cứ kể mãi những câu chuyện tình buồn thì đến một show nào đó chẳng còn gì để kể nữa".

Cuối chương trình, khán giả vỗ tay reo hò khi Hà Hồ mặc váy cô dâu, cười e thẹn và hát: "Từ lần đầu tiên ta đi bên nhau, em biết tim mình đã đánh rơi rồi. Từ lần đầu tiên môi hôn trao nhau, em đã biết không thể yêu thêm ai" (Có em chờ)...

"Cứ mặc váy cưới trên sân khấu trước, còn có anh nào chịu rước thì mình theo... Từ đây, Hà mong được hạnh phúc thôi"", trải lòng của ca sĩ được những khán giả của cô đón nhận bằng tràng vỗ tay. Họ hiểu, Hồ Ngọc Hà luôn mong chờ hạnh phúc của đời mình.

Ngoài câu chuyện tình yêu, đêm nhạc còn níu chân người xem bởi sự trưởng thành trong giọng hát của Hồ Ngọc Hà.

Giây phút tri ân của Hà Hồ dành cho nhạc sĩ Hoài Sa, người đã phối những ca khúc trong show cho cô. Ảnh: Đại Ngô.

Điểm nhấn của chương trình là những bản nhạc nổi tiếng của các thập niên trước cùng những ca khúc đang ăn khách trên thị trường. Tất cả được nhạc sĩ Hoài Sa phối lại gửi gắm màu sắc riêng của Hồ Ngọc Hà. Trong số các ca khúc trên, nhiều bài đòi hỏi kỹ thuật, quãng giọng cao như Bang bang, Giết người trong mộng... Nhiều bài không khó hát nhưng lại mang dáng dấp của những cái bóng quá lớn như Phương Thanh (Tình xa khuất, Một thời đã xa), Lam Trường (Ánh sáng đời tôi), Lê Hiếu (Ngày tình phôi pha)...

Hà Hồ cho thấy bản lĩnh trong cách xử lý, biến những ca khúc cô "rất yêu thích nhưng chỉ dám hát ở karaoke" thành bài của cô. Việc chọnnhững bản nhạc đang ăn khách của dàn ca sĩ trẻ như Min, Erik, Tiên Tiên... cho thấy sự đa dạng, đáp ứng nhiều dòng nhạc của ca sĩ. Cô còn làm thỏa mãn khán giả với những nhạc phẩm quen thuộc như Cả một trời thương nhớ, Gửi người yêu cũ, Xin hãy thứ tha...

Khán giả Vân Linh nhận xét kỹ thuật hát của ca sĩ tốt hơn gấp đôi so với năm ngoái. Cô lên tông khá "ngọt" nhiều bài có nốt cao. Noo Phước Thịnh chia sẻ: "Có những nốt rất trầm, cũng có những nốt rất cao. Nếu không phải là người có những vết trầy xước trong tâm hồn như Hồ Ngọc Hà, sẽ khó lòng dẫn dắt khán giả theo những cảm xúc và câu chuyện của chị đến phút cuối".

Ngồi hàng ghế đầu là bố mẹ và những đồng nghiệp thân thiết của Hồ Ngọc Hà từ nhiều năm qua. Ảnh: Đại Ngô.

Tuy nhiên, vì cách chọn bài chia theo từng thể loại, cảm xúc của khán giả có phần bị đứt quãng, chẳng hạn, sau ca khúc Keep me in love - nhạc phẩm Hà Hồ nói mang màu hạnh phúc nhất trong quãng đời ca hát của cô - ca sĩ lại trình bày nhiều bản tình ca buồn.

Việc chọn nhiều bài hát nổi tiếng của các ca sĩ khác khiến đôi chỗ Hồ Ngọc Hà hát nhầm lời hay sai nốt. Đoán trước khả năng sai sót, cô đã xin lỗi và nói đùa: "Hát có sai thì mới là live", hay "Xin lỗi các tác giả, em có sửa lời thì cũng chỉ sửa chút chút, không làm sai tinh thần của ca khúc".

