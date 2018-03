Hồ Ngọc Hà, Noo Phước Thịnh đoạt cú đúp Làn Sóng Xanh

Rocker Nguyễn vượt qua các gương mặt như Lê Thiện Hiếu, Minh Như, Suni Hạ Linh để đoạt giải "Gương mặt phát hiện". Anh cho biết không nghĩ mình có thể nhận giải thưởng này khi tuổi đời lẫn tuổi nghề còn rất trẻ. Giải thưởng năm nay không có nhiều thay đổi so với năm 2015, vẫn gồm chín hạng mục dành cho ca sĩ, nhạc sĩ, ca khúc, nhà sản xuất. Ngoài hạng mục đặc biệt do ban tổ chức trao cho sản phẩm, dự án âm nhạc gây tiếng vang lớn trong năm, các hạng mục còn lại được khán giả bình chọn. Đây là giải âm nhạc do Đài tiếng nói Nhân dân TP HCM thực hiện từ năm 1997.