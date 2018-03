'Hiện tượng Voice Mỹ' có đêm nhạc riêng tại VN

'Hiện tượng’ Voice Mỹ rạng rỡ chào fan Việt / 'Hiện tượng Voice Mỹ' giao lưu với sinh viên VN

Đến với đêm nhạc này, khán giả sẽ được nghe lại những ca khúc đã gắn liền tên tuổi của anh tại cuộc thi The Voice Mỹ như: A song for you, If I ain’t got you, What a wonderful world, Halo, bên cạnh những ca khúc nổi tiếng khác như I will always love you, When you cry, I cry…

Ca sĩ Jesse Campell. Ảnh: Minh Hiếu.

Đêm diễn còn có sự tham gia của ca sĩ Thảo Trang. Với thế mạnh về hát tiếng Anh, cô ca sĩ có biệt danh “Xấu Lạ” hứa hẹn sẽ có những phần trình diễn bất ngờ bên cạnh giọng hát đến từ Mỹ.

Jesse chia sẻ: “Dù mới ở Việt Nam khoảng hơn một tuần, tôi đã thấy yêu mến đất nước hiếu khách này biết bao. Khi ban tổ chức bày tỏ muốn thực hiện một đêm nhạc cho tôi sau đêm chung kết Giọng Hát Việt, tôi đã nhận lời ngay. Tôi muốn dành tặng một điều gì đó thật ý nghĩa với những khán giả tuyệt vời nơi đây.”

Giọng ca xuất sắc của đội Christina Aguilera tại cuộc thi The Voice Mỹ mùa thứ hai đặt chân đến Việt Nam hôm 5/1 để chuẩn bị trình diễn trong đêm chung kết Giọng Hát Việt. Anh cũng tranh thủ giao lưu cùng sinh viên Việt Nam và luyện tập cùng top 4 cuộc thi.

Jesse Campbell là thí sinh xuất sắc của đội Christina trong mùa thứ hai và từng được đánh giá là ứng viên vô địch mùa này nhưng cuối cùng bị huấn luyện viên của mình loại ở Liveshow tứ kết sau khi trình diễn Halo.

Đêm nhạc của "Hiện tượng Voice Mỹ" diễn ra lúc 21h ngày 14/1 tại Phòng trà We, TP HCM.

Hoàng Dung