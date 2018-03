'Hello' của Adele bị tố đạo lời ca khúc 'Martha'

MV 'Hello' của Adele cán mốc 200 triệu lượt xem trên Youtube / Adele tung video nhạc đầy cảm xúc sau hơn 4 năm im ắng

Ca khúc mới của Adele đang bị chỉ trích là sao chép lại lời một tác phẩm xưa cũ. Người hâm mộ ca sĩ Tom Waits so sánh Hello với ca khúc Martha (phát hành năm 1973 trong album Closing Time) và cho rằng có nhiều điểm tương đồng. Hai ca khúc đều nói về nỗi nhớ tình cũ và gọi điện để hỏi thăm chuyện xưa.

Adele được cho là sao chép ý tưởng từ lời bài hát cũ của huyền thoại âm nhạc Tom Waits (phải).

Lời bài hát Martha có đoạn: "Hello, hello there, is this Martha? This is old Tom Frost/ And I am calling long distance, don't worry 'bout the cost/ 'Cause it's been 40 years or more, now Martha please recall/ Meet me out for coffee, where we'll talk about it all" (Xin chào, có phải Martha không? Anh là Tom Frost ngày xưa đây. Anh đang gọi em từ khoảng cách rất xa, đừng lo lắng về tiền cước. Đã 40 năm hoặc hơn rồi, Martha, làm ơn hãy gọi lại cho anh. Mình gặp nhau, đi uống cafe và chúng ta sẽ nói về tất cả mọi chuyện).

Trong khi đó, ca khúc mới của Adele cũng mang nội dung tương tự: "Hello, it's me/ I was wondering if after all these years/ You'd like to meet, to go over everything" (Xin chào, em đây. Em tự hỏi sau ngần ấy năm, anh có còn muốn gặp mặt, bỏ qua tất cả).

Những người bênh vực Adele cho rằng nội dung hai ca khúc giống nhau là bình thường, các câu chữ không hoàn toàn sao chép, chỉ mang ý tứ tương đồng. Ngoài ra, ý tưởng về việc gọi điện thoại cho tình cũ không phải là mới trong âm nhạc, phim ảnh hay văn học.

Ca khúc mới của Adele đang là tâm điểm chú ý khi liên tiếp lập các kỷ lục.

Greg Kurstin, người đồng sản xuất và sáng tác ca khúc Hello với Adele, cho biết họ bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi âm nhạc của Tom Waits. Greg nói: "Cô ấy không muốn viết một ca khúc nhạc Pop theo công thức đặc biệt nhất định. Chúng tôi đã nói về Tom Waits và rất nhiều người truyền cảm hứng tương tự như vậy. Tôi nghĩ rằng đó là ý tưởng để cả hai phát triển bài hát. Cả hai chúng tôi đều muốn làm điều gì đó phản ánh được đúng nhất tâm trạng của cô ấy bây giờ".

Hello là một trong những ca khúc gây chú ý nhất năm nay. Không chỉ đứng đầu bảng xếp hạng Billboard Top 100 tuần này, ca khúc mới của Adele còn vượt mốc 200 triệu lượt người xem trên Youtube sau 10 ngày.

Minh Anh