'Despacito' được nghe trực tuyến nhiều nhất ở Mỹ năm qua

Havana là đĩa đơn trong album sắp ra mắt của ca sĩ người Mỹ gốc Cuba - Camila Cabello, cựu thành viên nhóm nhạc Fifth Harmony. Mới đây, cựu Tổng thống Mỹ Obama bày tỏ Havana là một trong những ca khúc yêu thích nhất của ông. Điều này khiến Camila Cabello bất ngờ đến bật khóc khi biết tin.

Havana là tên thủ đô của Cuba - nơi Camila sinh ra và lớn lên. Ra mắt từ tháng 8 năm ngoái, bài hát nhanh chóng đoạt quán quân trên bảng xếp hạng âm nhạc ở Anh, Australia, Đức, Hà Lan, New Zealand, Thụy Sĩ... Ở Mỹ, ca khúc đoạt á quân bảng xếp hạng Billboard. MV Havana phát hành cuối tháng 10/2017. Đến nay, sản phẩm có hơn 400 triệu lượt xem trên Youtube. Hàng loạt bản cover trên khắp thế giới ra đời.

* MV "Havana"

'Havana' - bản nhạc Latin gây sốt sau 'Despacito'

Giai điệu Latin sexy, bắt tai tạo nên sức lôi cuốn của Havana

Các chuyên gia âm nhạc quốc tế nhận xét Havana hòa quện giữa âm hưởng Latin và Pop, pha trộn chất EDM đương đại. Nhiều nhạc cụ như kèn, trống, piano... được kết hợp, tạo nên nét kịch tính, hấp dẫn, phù hợp với nội dung bài hát. Havana miêu tả cuộc phiêu lưu tình ái của một cô gái trẻ và người đàn ông sành sỏi. Chất giọng cao, uyển chuyển của Camila Cabello được phô diễn. Đặc biệt, cách nữ ca sĩ lặp đi lặp lại điệp khúc "na na na" khiến người nghe thích thú.

* "Havana" bản tiếng Tây Ban Nha

Havana - bản tiếng Tây Ban Nha

Sadie Bell của tờ Billboard bày tỏ âm hưởng của Havana phảng phất sự gợi cảm khó cưỡng. Raise Bruner của tạp chí Times đánh giá ca khúc "nóng bỏng, tươi mới". Trang The Verde cho rằng giai điệu Havana gợi nhớ bản hit Despacito của Luis Fonsi và Daddy Yankee. Hai ca khúc đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của dòng nhạc Latin - điều mà Ricky Martin đã làm được trong thập niên 1990.

Để đáp ứng nguyện vọng của các fan, Camila ra mắt bản tiếng Tây Ban Nha của ca khúc. Trong đó, giọng ca Despacito - Daddy Yankee - đọc rap thay Young Thug's. Video bản tiếng Tây Ban Nha ra mắt hồi cuối tháng 11/2017 và hiện đạt hơn 32 triệu lượt xem trên Youtube.

Ca sĩ Camila Cabello.

Havana ẩn chứa niềm tự hào về dòng máu Latin của Camila

Camila Cabello từng chia sẻ khi còn là thành viên Fiffth Harmony, cô luôn phải gồng mình lên để khiêu gợi theo cách mà công ty quản lý áp đặt. Năm cô gái thường hát những ca khúc với lời lẽ sống sượng đề cập đến tình dục, biểu diễn các màn vũ đạo gợi tình. Khi hoạt động solo, Camila muốn diễn tả những ẩn ức trong tâm hồn những cô gái đang yêu. Ở Crying in the Club, đó là nỗi cô đơn. Với Havana, cô lột tả sự chới với trong một mối quan hệ chớp nhoáng.

Trong video ca khúc, Camila vào vai hai cô gái. Một là minh tinh nóng bỏng rơi vào lưới tình với một gã trai hư. Gã luôn tự hào vì được nhiều phụ nữ vây quanh và thừa nhận nàng chỉ là "tình nhân trong phút chốc". Gã đưa nàng từ Havana đến miền Đông Atlanta (Mỹ) và bỏ lại nàng với sự cô đơn. Cuối cùng, nàng quyết định trở về Havana - nơi cả trái tim mình thuộc về. Vai còn lại của Camila là cô gái trẻ mơ mộng, luôn mơ ước được trải qua một cuộc tình kịch tính. Hai nhân vật ấy đại diện cho tâm lý của nhiều thiếu nữ đôi mươi - dễ dàng đặt niềm tin vào những mối quan hệ không bền vững.

* Fan cover "Havana"

Fan cover "Havana"

Ẩn sau ý nghĩa về tình yêu, Havana gửi gắm sự tự hào về nguồn gốc Latin của Camila Cabello.

"He took me back to East Alanta na na na

All of my heart is in Havana Havana

My heart is in Havana

Havana oh na na..."

"Chàng đưa em về miền Đông Atlanta

Cả trái tim em thuộc về Havana

Trái tim em đang ở Havana

Havana hỡi Havana..."

Camila sinh ra ở Cuba. Mẹ cô mang con từ Cuba sang Miami (Mỹ) sinh sống từ khi cô 6 tuổi. Trước khi gia nhập Fifth Harmony năm 2012, cô tâm sự mình luôn sống trong sự lạc lõng ở Mỹ. Vì thế, Havana có thể xem là lời khẳng định tình cảm mà cô gái sinh năm 1997 dành cho đất nước Latin như câu hát: "Cả trái tim em thuộc về Havana".

Lâm Mộc