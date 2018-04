DJ Avicii qua đời ở tuổi 29

Theo People, nhà sản xuất âm nhạc DJ Kygo lên sân khấu thể hiện tình cảm với đồng nghiệp khi hay tin Avicii qua đời hôm 20/4. Trước khi chơi bản Without You - ca khúc Avicii ra mắt vào năm 2017, Kygo nói với đám đông: "Coachella, tôi nghĩ hầu hết mọi người đã nghe tin. Hôm nay là một ngày rất buồn cho nền âm nhạc. Avicii là nguồn cảm hứng âm nhạc lớn nhất của tôi. Anh ấy chính là lý do để tôi bắt đầu sáng tác nhạc điện tử. Avicii cũng đã truyền cảm hứng cho hàng triệu nhà sản xuất khác ngoài kia. Vì vậy, tôi muốn kết thúc buổi tối hôm nay với bài hát mà tôi yêu thích".

* Phần trình diễn của Kygo

Hàng nghìn người tưởng nhớ DJ Avicii ở lễ hội Coachella

DJ Kygo biểu diễn ở lễ hội âm nhạc Coachella.

Nghệ sĩ người Na Uy mong muốn khán giả nhảy và hát cùng nhau để tưởng nhớ thiên tài âm nhạc. Khi màn hình gần sân khấu chiếu hình ảnh của Avicii cùng dòng chữ: "Hãy yên nghỉ. Chúng tôi nhớ bạn. 1989 - 2018", sự im lặng bao trùm lễ hội âm nhạc. Hàng nghìn người cùng hòa theo dòng cảm xúc.

Khán giả tưởng nhớ Avicii.

Avicii tên thật là Tim Bergling, sinh ngày 8/9/1989 tại Stockholm, Thụy Điển. Anh từng hai lần được xếp thứ ba trong danh sách "100 DJ xuất sắc" do tạp chí DJ Magazine bình chọn vào năm 2012 và 2013. Avicii cũng hai lần được đề cử giải Grammy ở hạng mục "Thu âm nhạc dance xuất sắc" cho ca khúc Sunshine (2012) và Levels (2013). Nhà sản xuất âm nhạc Thụy Điển mất vào chiều 20/4 tại Muscat, Oman (giờ địa phương). Hiện cảnh sát chưa công bố nguyên nhân cái chết.

Ngay sau khi nghe tin, các nghệ sĩ, nhà sản xuất, đồng nghiệp như Calvin Harris , Zedd, Tiësto, Deadmau5, DJ Snake, Marshmello, Liam Payne, Charlie Puth... đồng loạt bày tỏ sự thương tiếc trên trang cá nhân.

Họa Mi