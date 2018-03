Hàng nghìn người cuồng nhiệt đón 'Gió mùa' cùng âm nhạc

Lịch biểu diễn của các nghệ sĩ tại Monsoon Festival 2015 Ngày 8/10: Ban nhạc WhoMadeWho (Đan Mạch), Maius Philharmonic (Việt Nam), Slim V & Crazy Monkey, Uyên Linh, Tóc Tiên, Hoàng Thùy Linh, Trung Quân Idol, Tiên Tiên, Phạm Anh Khoa, Đông Hùng, Tạ Quang Thắng, Kimmese, Thái Châu. Ngày 9/10: Zara McFarlane (Anh quốc), Samaris (Iceland), Spacespeakers (Việt Nam), Catfish (Pháp), Thomas Oliver (New Zealand), Trần Toàn K300 (Việt Nam). Ngày 10/10: Joss Stone (Anh quốc), Matt Robertson (Anh quốc), DJ Shinichi Osawa (Nhật Bản), PAK Band (Việt Nam), Great Mountain Fire - Wallonie- Bruxelles (Bỉ). Ngày 11/10: BOND (Anh quốc), Lê Cát Trọng Lý, Samsaya (Na Uy), From the airport (Hàn Quốc), DEMONSLAYER (Việt kiều Mỹ).