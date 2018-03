Hàng nghìn khán giả Sài Gòn 'cháy' cùng The Chainsmokers

Em chồng Hà Tăng đưa The Chainsmokers về hát ở TP HCM / Drake, The Chainsmokers thống trị đề cử Billboard 2017

Show của The Chainsmokers nằm trong tour mang tên Memories… Do Not Open Asia Tour 2017.

Chương trình bắt đầu từ 20h với màn diễn đầu tiên của DJ Nick Martin. Sau hơn một tiếng 20 phút, The Chainsmokers mới xuất hiện trong tiếng reo hò của khán giả. "We love you", "Thank you for coming here", nhiều cô gái trẻ hét lên. Đáp lại, DJ Andrew Taggart và Alex Pal liên tục chia sẻ: "'Sài Gòn, I love you".

Mặc trang phục giản dị với áo thun, quần thể dục hay quần ngố, hai DJ hết mình trong từng ca từ, giai điệu khiến khán giả không rời mắt khỏi họ. Trong khoảng một tiếng rưỡi, cả hai xen kẽ liên tục các màn diễn và chơi khoảng 20 bài nhạc, trong đó có những ca khúc quen thuộc như Setting Fires, Something just like this, The one, Honest và của cả những ca sĩ khác như We will rock you. Cũng như mọi khi, DJ Andrew hát live các bản hit quen thuộc như Don’t Let Me Down, Roses..., nhất là Closer - ca khúc thống trị Billboard Hot 100 suốt 12 tuần, đưa tên tuổi nhóm vụt sáng năm 2012. Vừa hát, anh vừa kêu gọi khán giả giơ tay lên cao và nhảy cùng mình.

Khán giả trẻ nhảy múa cuồng nhiệt cùng The Chainsmokers

Trong một lúc phấn khích, thành viên Alex Pal còn cởi phăng áo, để lộ thân hình nóng bỏng khiến khán giả reo hò cuồng nhiệt hơn. Không chỉ nhảy, hàng nghìn khán giả còn hát theo những bài hit quen thuộc của The Chainsmokers hay dùng đèn chiếu từ điện thoại để tạo ra những dải ánh sáng cổ vũ hai nhân vật chính. Dù khoảng cách từ sân khấu đến chỗ khán giả đứng khá xa, sự "máu lửa" của những người trẻ lẫn cách tương tác nhiệt tình của hai MC làm nên đêm nhạc sôi động đến phút cuối cùng.

"Tôi rất ngạc nhiên vì tình cảm của các bạn dành cho chúng tôi. Trước show, tôi có chút lo lắng vì đây là lần đầu đến Việt Nam, không biết mọi người có thích mình không. Nhưng bầu không khí đêm nay quá tuyệt vời. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại", The Chainsmokers chia sẻ. Trước khi chia tay khán giả, Andrew khuấy động lần nữa với Don’t Let Me Down.

Ca sĩ mặc quần ngố trình diễn máy lửa trước khán giả

Nhóm The Chainsmokers.

Lưng áo ướt đẫm mồ hôi sau hai tiếng nhảy liên tục, Á hậu Diễm Trang cho biết: "Tôi rất thích nhạc EDM (nhạc điện tử) nhưng ít có cơ hội thưởng thức trong nước. Thỉnh thoảng, tôi tham gia các lễ hội âm nhạc ngoài trời ở Việt Nam nhưng ít có chương trình nào làm mình phấn khích thế này. Tôi đã hát, hò reo, nhảy theo The Chainsmokers không ngừng. Các bạn tôi cũng vậy".

Cũng như Diễm Trang, một số khán giả cho biết họ đã di chuyển từ khu vực VIP (có ghế ngồi) sang khu A để được nhún nhảy thoải mái cùng mọi người.

Chương trình không chọn địa điểm là các sân vận động có sức chứa lớn mà tổ chức ở một sân bóng tại quận hai. Diện tích nơi này vừa phải, được chia làm bốn khu, trong đó chỉ khu vực VIP có ghế ngồi. Điều này tạo cảm giác bầu không khí lúc nào cũng đông đúc, sôi nổi. "Lượng khán giả tham dự không quá đông so với các show của ca sĩ quốc tế về Việt Nam, nhưng có thể gọi là thành công so với các lễ hội chuyên EDM", anh Hữu Anh, một người xem cho biết.

Điểm nhấn của show là phần âm thanh, ánh sáng và sân khấu. Dàn màn hình Led tiêu chuẩn quốc tế không khác gì các đại hội âm nhạc lớn như Ultra Music Festival hay Tomorrowland. Hệ thống âm thanh sử dụng loa L-Acoustics - từng xuất hiện trong concert của Bruno Mars, Adele, Justin Timberlake... Khói lửa, pháo giấy.... được sử dụng đồng bộ với âm nhạc, góp phần đẩy cảm xúc của khán giả lên cao. Hệ thống visual (nghệ thuật tạo thị giác) độc quyền của The Chainsmokers cũng được tái hiện đầy đủ ở show với những hình vẽ dễ thương, sinh động.

Pháo hoa được bắn theo cao trào của âm nhạc

Sân khấu liên tục có những màn bắn pháo hoa.

Bên cạnh khán giả Việt, sự kiện thu hút nhiều khán giả nước ngoài đang sống và làm việc tại thành phố. Họ thoải mái tận hưởng âm nhạc, nhảy múa, lắc lư và giao lưu cùng nhau.

Trước đó, khâu an ninh được thắt chặt trong show. Từ 19h, khán giả mới được xếp hàng vào bên trong. Những quy định xem chương trình của hai DJ không khác nhiều so với show của Ariana Grande. Người xem phải gửi túi xách ở một khu vực riêng trước khi vào khu vực sân khấu. Máy ảnh, máy quay phim đều bị cấm sử dụng, ngoại trừ giới truyền thông. Ban tổ chức cũng cho phá sóng mạng toàn bộ khu vực này để hạn chế tình trạng livestream.

Á hậu Diễm Trang (giữa) cùng nhóm bạn đi xem The Chainsmokers. Cô cho biết đã rất lâu rồi mình mới được sống lại trong không khí cuồng nhiệt và vui vẻ như thế này.

Đây là sự kiện âm nhạc do công ty của doanh nhân Phillip Nguyễn tổ chức. Sau sự cố hủy show của ca sĩ Mỹ Ariana Grande, nhiều khán giả chờ đợi để ủng hộ hai DJ nổi tiếng.

Á hậu Diễm Trang hy vọng đơn vị tổ chức sẽ đem về nhiều đêm nhạc EDM trong tương lai. "Nếu chúng ta chưa có khả năng mời các ca sĩ hạng A thế giới về thì các DJ như The Chainsmokers là lựa chọn hợp lý, vì số lượng khán giả yêu thích EDM trong nước ngày càng đông", cô nhận định.

