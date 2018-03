Hàng nghìn khán giả cuồng nhiệt với ‘Blue Xmas’

20h30 chương trình "Blue Xmas" mới diễn ra, nhưng từ rất sớm, khán giả đã kéo về khu vực Hồ Bán Nguyệt, the Crescent, Phú Mỹ Hưng, quận 7, TP HCM.

Đúng 20h30, đêm “Blue Xmas” bắt đầu bằng màn bắn pháo hoa ven hồ đầy ngoạn mục, tô đậm không khí lễ hội cho chương trình. Liền sau đó, âm nhạc trỗi lên các ca khúc Giáng Sinh quen thuộc, trong tiếng guitar và tiếng trống mạnh mẽ, dồn dập của hai nghệ sĩ Khắc Triệu và Công Thanh. Một màn diễn hiệu ứng ánh sáng được nối liền ngay sau đó. Trong 15 phút, trên nền các bài hát Oh Chrismast Tree, Blue Chrismast và Frosty The Snow man do ca sĩ Pitch Black thể hiện, toàn bộ khu vực sân khấu và khán đài rộng lớn như được nhuộm trong màu xanh dương huyền ảo. Cây thông Noel cao 20m đặt ở khu vực trung tâm của sân khấu liên tục biến hóa hình ảnh với sắc xanh và chùm ánh sáng khác nhau, gây phấn khích cho khán giả.

Các nghệ sĩ biểu diễn trong ánh sáng laser huyền ảo, lung linh.

Chương trình càng nóng lên khi Uyên Linh, thần tượng âm nhạc Việt Nam, xuất hiện trên sân khấu trong bộ đầm trắng tinh như công chúa tuyết. Uyên Linh cùng ca sĩ Pitch Black hát ca khúc cải biên vui nhộn All I want for Chrismast Is Tiger, và các bài hát như Rockin’ Around the Xmas Tree, The First Noel… Dưới khán đài và khu vực gần sân khấu, các bạn trẻ không ngừng lắc lư, tay giơ cao những thanh phát sáng để ủng hộ các nghệ sĩ và reo hò theo tiếng nhạc.

Từ 21h5 đến 21h10, Ban tổ chức dành trọn vẹn không gian cho màn trình diễn ánh sáng laser trên nền âm nhạc rộn rã. Những chùm pháo sáng liên tục được bắn lên trên cây thông Noel mô hình cao vút và những cây thông nhỏ được sắp đặt rải rác xung quanh, hòa vào ánh sáng xanh, pha tím, vàng của tia laser lan tỏa ra không gian xung quanh vẻ đẹp hiện đại, độc đáo. Sau màn trình diễn ánh sáng laser, các nghệ sĩ Sleigher và nhóm Blue Angels cùng trình diễn các bài hát Santa Claus is coming to town, Here comes Santa Claus, A Holly Jolly Chrismast…

Không cần đến MC dẫn chương trình, các tiết mục của đêm Tiger Blue Xmas vẫn được kết nối liên tục và liền mạch. Những đợt sóng âm nhạc dường như không dứt và liên tiếp được đẩy cao với chất rock đậm nét, làm chương trình luôn tỏa sức “nóng” từ nghệ sĩ trình diễn lẫn người xem. Các chàng trai của nhóm nhạc MTV đàn guitar và hát liền một mạch các bài Jingle Bell Rock, Mary’s boy Child, Last Christmas và Walking in a winter Wonderland. Chưa thỏa sức, MTV còn “rock” cùng các rapper nước ngoài trong bài hát Giáng Sinh quen thuộc Jingle Bells.

Nhóm MTV hát hết mình trong đêm nhạc mừng Giáng Sinh.

Chất trẻ trung, đầy sáng tạo là điểm nổi bật của chương trình Blue Xmas khi rất nhiều bài hát Noel tiếng Anh, vốn quen thuộc với giai điệu nhẹ nhàng, trong trẻo, nay được “khoác chiếc áo mới” qua giai điệu sôi động của rock, khiến bản nhạc mới mẻ và cuốn hút. Điển hình như khi vũ đoàn xuất hiện trên sân khấu trong những bộ áo phát quang để trình diễn màn flash mob trên nền bài hát vui nhộn Rudolph the red Noised Reindeer, khán giả đã thích thú vỗ tay cuồng nhiệt để hưởng ứng.

Chương trình được đẩy lên đỉnh điểm khi nhóm nhạc Unlimited xuất hiện, trình diễn guitar và hát các ca khúc Feliz Navidad, Greensleves, The little drumer boy và Joy to the world. Với các bài hát Giáng Sinh quá quen thuộc và phổ biến này, Unlimited có cách trình diễn đầy ngẫu hứng và sáng tạo. Họ không gồng mình để làm mới chùm ca khúc mà phối hợp khéo léo giữa chất nhẹ nhàng trong ca từ với giai điệu rock bùng nổ, khiến tác phẩm âm nhạc đến với người nghe gần gũi mà không nhàm chán.

Khán giả cuồng nhiệt với đêm nhạc Blue Xmas.

Ca sĩ Khánh Ngọc xuất hiện vào cuối chương trình. Trong bộ váy dạ hội vàng nhạt lịch lãm, nữ ca sĩ khoe chất giọng trong, cao vút, hòa vào chất bùng nổ của rock từ ban nhạc Unlimited và Blue Angles để trình diễn các bài Christmas Canon và Silent night.

Một điểm nhấn khác của đêm Blue Xmas là chương trình trình diễn bộ sưu tập váy dạ hội cùng tên do nhà thiết kế Văn Thành Công thực hiện. Hàng loạt người mẫu tên tuổi như: Hoàng Yến, Kim Dung, Trang Trần, Dương Mỹ Linh… hóa thành các “cô tiên” Giáng Sinh với trang phục lộng lẫy, kèm theo những đôi cánh thiên thần được đính sau lưng. Trên sàn catwalk dài, thoáng, các người đẹp thoải mái, tự tin khoe vóc dáng để trình diễn trang phục trước sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả.

22h20 chương trình có màn kết ấn tượng khi Ban tổ chức dùng hiệu ứng khói trắng, hơi lạnh và hoa giấy màu trắng phun tỏa khắp sân khấu và khán đài, với ý nghĩa nhuộm trắng đêm Giáng Sinh 2011 ở một xứ sở nhiệt đới. Đêm nhạc Noel ấn tuợng khép lại trong sắc trắng trang nhã, pháo hoa rực sáng và tiếng chúc mừng Giáng Sinh cùng năm mới vang lên theo điệu nhạc của bài We wish you a merry Chrismast.

Thất Sơn

Ảnh: Thành Luân