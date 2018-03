Hai nữ nhà báo làm thơ, viết nhạc về Hội An

Lạc vào cổ tích Hội An nghìn năm

Xưa cũ

Nợ gì trong cõi trăm năm?



Như đã chạm vào

Hội An

Chạm vào ngày xưa

Dường thế

Ngang mày áng mây che phủ

Giấc ngủ chiêm bao chợt về.



Biết bao tháng ngày trôi thả

Lùa ngược thời gian trở về

Cuồng cuống vô biên gặm nhấm

Nỗi nhớ lặng thinh đắm chìm...



Ngoài kia cơn mưa xối xả

Sông Hoài nước lũ dâng cao

Khoát chèo lướt trên nỗi nhớ

Vớt tìm chút gì chênh chao...



Phố cổ Hội An

Xưa cũ

Cổ tích vẫn còn nguyên trang

Cho ai lạc vào cổ tích

Tìm chuyện chiêm bao ở đời... Kim Ngân