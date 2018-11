Hai người chết trong lễ hội âm nhạc tại Mỹ

Hà Nội dừng cấp phép các lễ hội âm nhạc

Theo Billboard, ngày 18/9, ban tổ chức Lễ hội âm nhạc Lost Lands thông báo về vụ việc. Renee Rogers, nhân viên điều tra, cho biết hai nạn nhân gồm Ger Vang (24 tuổi) và Mario Symborski (32 tuổi) được đưa tới bệnh viện Licking Memorial và qua đời tại đó. Nguyên nhân cái chết chưa được công bố. Bốn người khác bị bắt giữ vì buôn bán ma túy.

Lễ hội âm nhạc Lost Lands tổ chức ở Ohio.

"Chúng tôi xin chia buồn với gia đình và bạn bè của nạn nhân", đại diện ban tổ chức đăng thông cáo lên mạng xã hội. Họ cho biết tại lễ hội, luôn có đội ngũ y tế túc trực cả ngày với các bác sĩ giỏi nhất. Đội ngũ an ninh và cảnh sát sẵn sàng hỗ trợ những người tham gia sự kiện.

Lost Lands Music Festival Không khí Lễ hội âm nhạc Lost Lands 2018.

Lễ hội âm nhạc Lost Lands được tổ chức tại Ohio từ tháng 9/2017. Sự kiện từng bị dừng sau tai nạn cháy sân khấu chính. Năm nay, lễ hội kéo dài từ ngày 14 tới 16/9 ở Thornville, Ohio với hai sân khấu chính và nhiều nghệ sĩ biểu diễn như Flux Pavilion, Ganja White Night, Jauz, Nero...

Thời gian gần đây, liên tiếp những vụ việc chết người xảy ra ở những sự kiện âm nhạc lớn. Hôm 15/9, tại lễ hội âm nhạc Defqon.1 ở thành phố Sydney (Australia), hai người chết, trong đó có một thanh niên gốc Việt, và 700 người khác cần hỗ trợ y tế do dùng ma túy. Ngày 16/9, tại lễ hội âm nhạc "Trip to the moon" ở công viên nước Hồ Tây (Hà Nội), bảy người chết và nhiều người khác phải cấp cứu do nghi vấn sốc thuốc tập thể.

