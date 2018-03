Hai 'Lady' và nhạc rock nổi bật tại Grammy 2011

Một số giải chính của Grammy 2011:

Ghi âm của năm

"Need You Now", Lady Antebellum



Album của năm:

"The Suburbs", Arcade Fire



Ca khúc của năm

"Need You Now", Lady Antebellum



Nghệ sĩ mới xuất sắc

Esperanza Spalding.

Nữ ca sĩ Pop xuất sắc

Lady Gaga - Bad Romance

Nam ca sĩ Pop xuất sắc

Bruno Mars - Just The Way You Are



Ghi âm nhạc Dance hay nhất

Rihanna - Only Girl (In The World)



Album nhạc electronic/dance hay nhất

La Roux - La Roux

Ca khúc Rock hay nhất

Neil Young - Angry World

Album Alternative xuất sắc:

The Black Keys - Brothers



Album R&B xuất sắc

"Wake Up!", John Legend và The Roots

Ca khúc R&B hay nhất:

"Shine," John Legend & The Roots



Album Rap hay nhất:

"Recovery", Eminem



Album nhạc đồng quê hay nhất:

"Need You Now", Lady Antebellum