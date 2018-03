Hà Anh Tuấn - kẻ ngoại đạo khôn ngoan của làng nhạc

Những bản cover gây sốt của Hà Anh Tuấn

Hà Anh Tuấn từng chia sẻ quyết định liều lĩnh trong cuộc đời anh bắt nguồn từ lời xúi giục của bạn bè năm 2006. Anh tham gia cuộc thi Sao Mai Điểm hẹn khi không qua trường lớp nào về nhạc. Trong đêm thi đầu tiên, anh đeo kính cận, mặc đơn giản, lịch lãm hát Dấu phố em qua. Cách xử lý bản hit của Hà Trần theo lối dung dị, nhẹ nhàng khiến cái tên Hà Anh Tuấn gây ấn tượng.

*Hà Anh Tuấn hát "Dấu phố em qua"

HAT - kẻ ngoại đạo khôn ngoan của làng nhạc

Thông tin về kẻ "ngoại đạo" nhanh chóng khơi gợi sự thích thú, tò mò cho khán giả: cựu học sinh giỏi trường Lê Hồng Phong, sinh viên ngành hóa học ở Đức, một anh chàng từng nặng đến hơn 100 kg nỗ lực giảm cân thành công. Tại cuộc thi năm đó, anh đoạt giải "Triển vọng" và vào top 3 ca sĩ được yêu thích cùng Hoàng Hải, Phạm Anh Khoa. Giữa một Hoàng Hải trẻ trung, sôi động và Phạm Anh Khoa dữ dội, máu lửa, nét mộc mạc của Hà Anh Tuấn chinh phục khán giả nhiều độ tuổi.

hà Anh Tuấn hát Để dành

Giọng hát không thực sự xuất sắc nhưng Hà Anh Tuấn có bước đi khôn ngoan. Sau Sao Mai Điểm hẹn, anh theo đuổi dòng nhạc acoustic vốn lạ lẫm với khán giả Việt Nam lúc ấy. Acoustic tựa như con dao hai lưỡi với nhiều ca sĩ trẻ. Khi trình diễn với các nhạc cụ mộc, họ dễ lộ những quãng chênh, phô nếu không có cách xử lý thông minh. Hà Anh Tuấn đã biến điểm yếu thành lợi thế. Kiểu hát ngắn lưỡi, chất giọng "đớt" và phong thái "phiêu" hồn nhiên nhanh chóng tạo dấu ấn riêng. Không quá chú trọng vào kỹ thuật, nam ca sĩ mang đến cảm xúc chân thật, tròn trịa trong mỗi màn trình diễn.

Tuy nhiên, vấn đề chuyên môn của anh không ít lần bị nghi ngờ. Hà Anh Tuấn luôn trả lời dư luận bằng sự cầu thị. Anh trau dồi kỹ năng qua các khóa học thanh nhạc và thẳng thắn thừa nhận những khuyết điểm của mình trong nhiều bài phỏng vấn.

* Hà Anh Tuấn hát "Với anh"

Hà Anh Tuấn hát "Với anh"

Từ acoustic, Hà Anh Tuấn thử sức thêm nhiều phong cách khác nhau. Nam ca sĩ được ví von như "làn gió mới" của làng nhạc Việt với những album đậm chất R&B - Cafe sáng (2007) và Saigon Radio (2008). Nhờ R&B, Hà Anh Tuấn có cơ hội phô bày những màu sắc mới lạ trong giọng hát và cách xử lý. Anh tạo dấu ấn với loạt ca khúc như Buổi sáng ở Ciao Cafe, Với anh, Vòng xoáy, Radio... Trong Acous’84 (2010), anh trở lại với hình ảnh chàng thư sinh mộc mạc hát tình ca qua những ca khúc như Làm ơn, Để dành, Yêu hoang đường... Nam ca sĩ cũng thể hiện khả năng hát tiếng Anh với album Cocktail (2010).

Hà Anh Tuấn còn có mối nhân duyên âm nhạc với ca sĩ Phương Linh. Sau khi cùng bước ra từ cuộc thi Sao Mai Điểm hẹn 2006, hai người kết hợp ăn ý trong album Ngày hát đôi (2007) và Anh yêu em (Ngày hát đôi 2), ra mắt năm 2011.

* Hà Anh Tuấn, Phương Linh hát "Bốn chữ lắm"

Hà Anh Tuấn hát Bốn chữ lắm

Nam ca sĩ Hà Anh Tuấn.

Trong mọi sản phẩm, Hà Anh Tuấn luôn thể hiện sự tỉ mỉ, chỉn chu. Võ Thiện Thanh, Lưu Thiên Hương, Hồ Hoài Anh từng dành nhiều lời khen tư duy âm nhạc văn minh và khác biệt của ca sĩ.

Tuy nhiên, không phải sản phẩm nào của anh cũng cùng lúc làm vừa lòng giới chuyên môn và công chúng. Năm 2015, album Nhịp phố thị ra đời, đánh dấu lần thứ hai anh bắt tay với nhạc sĩ Võ Thiện Thanh kể từ sau Cafe sáng. Album được đánh giá đậm chất R&B thành thị nhưng nhanh chóng bị lãng quên. Khi đó, khán giả bắt đầu chuộng thể loại EDM sôi động.

Hà Anh Tuấn khi đó tâm sự anh nhận ra giữa mình và công chúng dần có khoảng cách. Nhạc của anh thường được mặc định "hay nhưng khó nghe" khiến đôi khi anh muốn buông xuôi.

* Hà Anh Tuấn hát "Vài lần đón đưa" cùng Lê Hiếu

Hà Anh Tuấn hát "Vài lần đón đưa" cùng Lê Hiếu

"See Sing Share" - cuộc chơi khôn ngoan của gã thư sinh

Năm 2016, Hà Anh Tuấn khởi động dự án See sing share nhân kỷ niệm 10 năm ca hát. Anh biểu diễn, thu live nhiều bài hát theo phong cách acoustic và đăng trên kênh Youtube cá nhân. Nam ca sĩ chia sẻ ban đầu, See Sing Share là cách anh vui chơi với âm nhạc trong những tháng ngày "mệt mỏi", "biếng lười ca hát". Tuy nhiên, sau hiệu ứng tích cực của 10 bản cover, Hà Anh Tuấn thực hiện See Sing Share mùa hai đầy "toan tính". Trong mùa đầu, anh cover những bản nhạc quen thuộc của chính mình như Tuyết rơi mùa hè, Yêu em, Chân tình. Đến mùa hai, anh hát lại nhiều ca khúc quen thuộc của các đồng nghiệp, trong đó có những bản nhạc được gắn mác "thị trường".

Hà Anh Tuấn liều lĩnh làm mới Tình thôi xót xa, Nơi ấy bình yên, Giấc mơ chỉ là giấc mơ, Người tình mùa đông, Trái tim của em cũng biết đau... Không so sánh bản gốc và bản cover, điểm cộng của Hà Anh Tuấn là mang đến là sự mới mẻ - điều mà khán giả mong đợi. Hiệu ứng See Sing Share lan tỏa như chính tên gọi của nó.

Hà Anh Tuấn hát "Tình thôi xót xa"

Hà Anh Tuấn hát 'Tình thôi xót xa'

Trong mỗi video, Hà Anh Tuấn luôn trò chuyện với khán giả của mình. Anh nói về tình yêu, sự gắn bó với mỗi ca khúc anh chọn. Nhiều người nhận xét, họ mong đợi See Sing Share mỗi thứ hai hàng tuần như cách thưởng thức chương trình Làn Sóng Xanh trước kia. Các video của Hà Anh Tuấn đều "gây sốt" với hàng triệu lượt xem trên Youtube. Liveshow vào đầu tháng 9 của anh tại Hà Nội nhanh chóng cháy vé.

Trên sân khấu, Hà Anh Tuấn cũng gây bất ngờ khi trình diễn bản mashup các bản hit của đàn em như Noo Phước Thịnh, Bảo Anh, Bích Phương... Anh dần xóa đi nghi ngại về một Hà Anh Tuấn vốn kén chọn dòng nhạc, ca khúc.

* Bản mashup năm ca khúc V-Pop trong năm 2016

Bản mashup năm ca khúc hay của V-Pop trong năm 2016 - HAT

Sau 11 năm ca hát, Hà Anh Tuấn thể hiện sự bản lĩnh, trưởng thành qua cách xử lý ca khúc. Anh thể hiện kỹ thuật qua những khoảng bỏ nhỏ, ngân nga ngẫu hứng hay hát nói như lời thủ thỉ, tự sự. Đôi lúc, anh cũng bị chê trách vì lạm dụng nhiều đoạn luyến láy. Tuy nhiên, mỗi lần anh xuất hiện, dù ở trên sân khấu hay trong những video, khán giả luôn cảm thấy dễ chịu. Cách nói chuyện chân thành, xen chút kiểu cách của chàng trai gốc Bắc, khiến người nghe dần bị thu hút vào không gian âm nhạc của anh.

Sau hơn một thập kỷ dò dẫm tìm đường, Hà Anh Tuấn tự tạo cho mình một lối đi riêng. Đó là không gian anh tự do sáng tạo và thể hiện dấu ấn cá nhân. Hà Anh Tuấn từng tâm sự giữa thời đại hùng mạnh của EDM, anh muốn đi tìm những giá trị Pop đẹp đẽ qua hơi thở của acoustic.

"Thật ra, tất cả những màu sắc âm nhạc ấy đều cần cho bức tranh âm nhạc chung của cộng đồng. Tuấn muốn cân bằng".

Vĩ Thanh