Giọng ca 'Zombie' đột tử ở tuổi 46

Phát ngôn viên của giọng ca chính nhóm The Cranberries cho biết trên The Limerick Leader: "Nữ nghệ sĩ người Ireland - Dolores O’Riordan - đột ngột qua đời ở London. Cô ấy đang ở đây để có buổi thu âm ngắn. Gia đình ca sĩ đang rất sốc và yêu cầu sự riêng tư trong thời gian khó khăn này".

Nguyên nhân cái chết của giọng ca người Ireland chưa được công bố.

* Ca khúc Zombie của The Cranberries

Zombie

Dolores O’Riordan được biết tới là giọng ca chính của nhóm nhạc The Cranberries. Cô gia nhập nhóm từ năm 18 tuổi, cùng anh em Noel Hogan và Mike Hogan. The Cranberries đã bán được hơn 40 triệu đĩa hát khắp thế giới. Nhóm nổi tiếng nhất ở thập niên 1990 với những bài hát như Zombie, Linger, Salvation.

Cố ca sĩ Dolores O'Riordan.

Năm 1994, đạo diễn Hong Kong - Vương Gia Vệ - từng sử dụng bài hát Dreams, đĩa đơn đầu tiên của The Cranberries, như một điểm nhấn trong bộ phim kinh điển Trùng Khánh Sâm Lâm.

Nhóm The Cranberries.

Tại Việt Nam ở thời kỳ MTV Asia Hitlist cuối thập niên 1990, The Cranberries được nhiều khán giả yêu thích với hai đĩa đơn có tên Promises và Animal Instinct nằm trong album Bury the Hatchet phát hành năm 1999.

Dolores O’Riordan sở hữu một chất giọng đặc biệt. Ngoài hoạt động với The Cranberries, cô còn ra hai album solo là Are You Listening? (2007) và No Baggage (2009). Dolores cũng là huấn luyện viên của cuộc thi The Voice Ireland vào năm 2013 và 2014.

Năm 1994, Dolores kết hôn với Don Burton - cựu quản lý tour của nhóm nhạc Duran Duran. Cả hai có với nhau ba người con trước khi ly hôn vào năm 2014, sau 20 năm chung sống. Cuối năm 2014, Dolores từng bị cảnh sát bắt giữ vì dính líu tới một vụ ẩu đả trên chuyến bay từ New York tới Shannon (Mỹ).

Ca sĩ sinh năm 1971 từng vào Top 10 phụ nữ giàu nhất Ireland vào năm 2006.

Album gần đây nhất của Dolores O’Riordan cùng nhóm The Cranberries là Something Else, phát hành tháng 4/2017. Đây là sản phẩm âm nhạc bao gồm các bài hát hit trong sự nghiệp của nhóm nhưng được phối lại theo phong cách Acoustic.

Nguyên Minh