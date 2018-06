Giọng ca Tây Nguyên sang Mỹ dự cuộc thi hát của Hà Phương

Ca sĩ Hà Phương phát hành sách ở Mỹ

Y Kroc sẽ tranh tài với Jen Feliman, Daryl Glenn, Lindsey Do, Michelle My Thanh Nguyen, Meena Ha vào 15h ngày 15/4 (giờ địa phương) tại nhà hát St Jean Baptisite, New York.

Quán quân sẽ nhận giải thưởng 20.000 USD và cơ hội được hợp tác với các nhà sản xuất âm nhạc Mỹ. Trước đó, chương trình nhận hơn 200 video dự thi của khán giả từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ.

* Y Kroc hát "Lost in a dream"

Y Kroc - Lost in a dream

Y Kroc cho biết đang hoàn tất thủ tục xin visa sang Mỹ. "Tôi vô cùng hào hứng với cơ hội này", ca sĩ chia sẻ. Trước khi đến với cuộc thi, Y Kroc từng tham gia một số chương trình như Giọng hát Việt, Vietnam's Got Talent... Anh được Hà Phương khen ngợi bởi khả năng hát tiếng Anh tốt. Chất giọng hát trầm, dày, khỏe khoắn của anh cũng phù hợp với ca khúc Lost in a dream. Bài hát mang hơi hướng bán cổ điển, nói về nỗi cô đơn khi những người thân chia xa nhau. Bản nhạc gốc do Hà Phương thể hiện. Cô đã luyện tập với giảng viên opera Alissa Grimaldi nhiều ngày.

Ca sĩ Hà Phương ra mắt tiểu thuyết "Finding Julia" ở Mỹ hồi tháng 12 năm ngoái.

Phim Finding Julia do Hà Phương thủ vai chính ra mắt ngày 28/10/2017 ở Mỹ. Cô vào vai Julia - một cô bé mồ côi mẹ, luôn có cảm giác bị bỏ rơi, chới với giữa New York xa lạ. Andrew McCarthy đóng vai cha của Julia, diễn viên Richard Chamberlain đóng vai thầy của cô. Diễn viên gạo cội Kiều Chinh thủ vai bà ngoại nhân vật chính. Finding Julia sẽ phát hành phiên bản tiếng Việt tại Hà Nội, TP HCM vào ngày 12/5.

Hà Phương là ca sĩ dòng nhạc dân ca trữ tình. Cô là em gái của ca sĩ Cẩm Ly và chị của Minh Tuyết. Năm 2000, cô sang Mỹ định cư rồi kết hôn với tỷ phú gốc Việt tại Mỹ - ông Chính Chu.

* Hà Phương hát "Lost in a dream"

Lost in a dream - Hà Phương

Hà Thu