Giọng ca ‘See You Again’ mở màn tour diễn châu Á ở Thái Lan

'See You Again' cán mốc một tỷ lượt xem trên Youtube / Vin Diesel hát 'See you again' tri ân Paul Walker

Theo hai nhà sản xuất âm nhạc hàng đầu Thái Lan - Live Nation và BEC-Tero, ca sĩ trẻ Charlie Puth sẽ có đêm diễn ở thủ đô Bangkok vào tối 12/8. Đêm nhạc của giọng ca See You Again nằm trong chuỗi chương trình Soundbox, nhằm đưa những gương mặt trẻ mới nổi hoặc những thần tượng âm nhạc nổi lên từ Youtube hay mạng xã hội đến với khán giả. Hai khách mời biểu diễn trong đêm nhạc của Charlie Puth là Room39 và OZMO.

Nam ca sĩ Charlie Puth.

Charlie Puth nổi tiếng từ sau See You Again – ca khúc tưởng nhớ Paul Walker, nằm trong bom tấn Fast & Furious 7 ra mắt đầu hè năm ngoái. Trong sự kiện ra mắt phim ở Bắc Kinh, tài tử Vin Diesel từng chia sẻ với VnExpress: “Chúng tôi có một đội làm nhạc phim rất hùng hậu và họ đã được xem bản dựng thô của bộ phim để lấy cảm xúc sáng tác. Charlie Puth ở trong nhóm làm nhạc cùng rapper Wiz Khalifa. Cậu ấy tới gặp tôi và nói rằng cậu đã khóc rất nhiều sau khi xem xong phim và lập tức sáng tác See You Again chỉ trong 10 phút. Tôi đã rất bất ngờ nhưng Charlie cho biết cậu ấy đồng cảm với tôi bởi cũng từng mất đi người bạn thân trong tai nạn xe hơi”.

See You Again là bài hát tạo cơn sốt trên khắp thế giới năm qua. MV ca khúc đạt lượt xem tới 1,7 tỷ trên Youtube và xếp thứ hai trong danh sách những video ca nhạc có lượng view cao nhất mọi thời đại, chỉ sau Gangnam Style (2,5 tỷ). Tại Quả Cầu Vàng hồi đầu năm nay, See You Again cũng được đề cử ở hạng mục “Bài hát trong phim hay nhất”.

Charlie Puth là một trong những nghệ sĩ quốc tế đi tour vòng quanh châu Á trong mùa hè năm nay. Ảnh: BEC-Tero.

Ngay sau thành công này, Charlie Puth phát hành album đầu tay có tên Nine Track Mind. Thời gian qua, ca sĩ 24 tuổi có thêm hai hit nữa là Marvin Gaye (hát cùng Meghan Trainor) và One Call Away. Từ tháng 3, Charlie Puth bắt đầu đi tour quảng bá cho album đầu tay tại Mỹ và châu Âu. Tới hè này, anh sẽ tới châu Á. Thái Lan là điểm đến đầu tiên, sau đó là Philippines, Đài Loan, Hàn Quốc trước khi kết thúc ở đại nhạc hội Summer Sonic Festival tại Nhật Bản.

Trong đêm diễn, ngoài ba ca khúc hit của mình là See You Again, One Call Away hay Marvin Gaye, Charlie Puth cũng sẽ biểu diễn nhiều bài hát trong album đầu tay như Dangerously, Up All Night hay My Gospel.

Charlie Puth trở thành gương mặt nổi tiếng trên khắp thế giới từ sau "See You Again".

Vì là một nghệ sĩ mới, điểm tổ chức đêm nhạc của Charlie Puth cũng có quy mô nhỏ hơn so với các nghệ sĩ quốc tế khác. Thay vì địa điểm quen thuộc – Impact Arena, đêm nhạc diễn ra ở ngay Muang Thai GMM Live House, nằm trên tầng 8 của trung tâm thương mại Central World ở trung tâm thành phố Bangkok.

Vé đêm diễn của Charlie Puth bắt đầu được bán từ 10h sáng 28/5 với giá rẻ nhất là 2.000 baht (khoảng 1,4 triệu đồng). Ngoài ra, các fan của nam ca sĩ 24 tuổi cũng có cơ hội tiếp cận thần tượng với các hoạt động như biểu diễn cùng Charlie Puth trong phòng thay đồ, chụp ảnh selfie, nhận đĩa và poster có chữ ký…

Charlie Puth sinh năm 1991, là ca sĩ kiêm nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc người Mỹ. Nổi lên là một hiện tượng của Youtube, cậu đã được MC Ellen DeGeneres phát hiện và hỗ trợ phát triển để trở thành một ngôi sao ca nhạc. Năm 2014, Charlie Puth ký hợp đồng với hãng đĩa Atlantic.

Nguyên Minh