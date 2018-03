Giọng ca chuyển giới đoạt giải Cống hiến với ca khúc 'Ông bà anh'

Phạm Hương trao giải "MV của năm" cho "Bống bống bang bang" (nhóm 365, sáng tác Only C). Tổ chức từ năm 2004, giải thưởng âm nhạc Cống hiến nhằm tôn vinh các nghệ sĩ có đóng góp lớn cho nền âm nhạc Việt Nam trong một năm. Kết quả giải thưởng do các nhà báo văn hóa, văn nghệ bình chọn.