Giọng ca chính của nhóm Modern Talking trở lại Việt Nam

Khán giả 6X, 7X 'hồi xuân' trong đêm nhạc Modern Talking / Ca sĩ Modern Talking: 'Vợ không ghen khi tôi có nhiều fan nữ'

Nam ca sĩ cho biết sau show diễn năm 2016, anh từng hứa với khán giả quay lại Việt Nam. Sau khi bàn bạc với ban tổ chức, nam ca sĩ quyết định chọn ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 để tổ chức liveshow. Anh muốn chương trình trở thành món quà cho phái đẹp Việt.

Kịch bản của chương trình hiện chưa được tiết lộ. Tuy vậy, Thomas Anders hứa hẹn đưa người hâm mộ quay trở lại những năm 1980 với các ca khúc từng tạo tên tuổi cho nhóm Modern Talking.

Ảnh: Zena-in.

Modern Talking là ban nhạc đến từ Đức gồm hai thành viên là nhạc sĩ kiêm ông bầu Dieter Bohlen và ca sĩ chính Thomas Anders. Đây là nhóm nhạc thành công nhất nước Đức với 120 triệu đĩa hát bán được tính đến năm 2003, vượt qua cả Scorpions, Sandra hay Smokie. Nhóm được thành lập năm 1984. Sau khi thành lập, họ sớm thành công vang dội với đĩa đơn You’re My Heart, You’re My Soul. Tiếp đó, You Can Win If You Want và Cheri, Cheri Lady biến họ thành nhóm nhạc lừng danh khắp châu Âu và châu Á. Từ 1985 đến 1987, mỗi năm họ phát hành hai album và xuất hiện liên tục trên sóng truyền hình khắp châu Âu.

Sau khi tan rã năm 1987, đôi nghệ sĩ tái hợp. Năm 1998 họ gây tiếng vang bất ngờ với việc leo lên đứng đầu nhiều bảng xếp hạng. Không lâu sau, Bohlen và Anders chia tay lần nữa vào năm 2003. Thomas Anders bắt đầu sự nghiệp solo, trong khi Bohlen dành thời gian cho việc đào tạo những tài năng âm nhạc mới.

* 'Cheri Cheri Lady' - Thomas Anders