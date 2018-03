Giọng ca chính của Modern Talking: 'Tôi yêu vợ từ cái nhìn đầu tiên'

Ca sĩ nhóm Modern Talking kể cho Sandra về sự cuồng nhiệt của fan Việt

Chiều 6/3, Thomas Anders có buổi gặp gỡ với đơn vị sản xuất, tổ chức trước đêm nhạc vào tối 7/3 ở Hà Nội. Đây là lần thứ hai ông biểu diễn ở Việt Nam, sau liveshow cuối năm 2016. Ở tuổi 55, giọng ca người Đức vẫn giữ được vẻ lãng tử, trẻ trung. Ông nói tiếng Anh chậm rãi và liên tục mỉm cười khi nhận câu hỏi.

Thomas Anders trong buổi gặp gỡ chiều 6/3.

Khi được hỏi về bà xã Claudia Hess, Thomas Anders trở nên hào hứng. “Cô ấy là người tuyệt vời, ngọt ngào. Chúng tôi gặp nhau ở quán cà phê 22 năm trước. Khi đó, vợ tôi rất trẻ và xinh đẹp. Tôi là người chủ động bắt chuyện với cô ấy. Tôi phải lòng bà xã từ cái nhìn đầu tiên. Tuy nhiên, vài tuần sau, cô ấy mới đáp lại tình cảm của tôi”, giọng ca Modern Talking kể. Đến nay, vợ chồng ông luôn hạnh phúc nhờ sự tôn trọng, thấu hiểu nửa kia.

Thomas chia sẻ những năm gần đây, vợ ông không đi tour cùng mình vì bận chăm sóc con cái ở Đức. “Lịch trình biểu diễn của tôi quá dày đặc. Trong tháng 3, tôi có đến 15 liveshow”, Thomas Anders nói. Công việc bận rộn, ông luôn tranh thủ thời gian để hâm nóng tình cảm với vợ. Ông khoe rằng mình là người nấu ăn ngon. Thỉnh thoảng, hai vợ chồng ông đi du lịch nước ngoài dài ngày. Khi có xích mích, ông luôn là người chủ động làm lành.

Vợ Thomas không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Anh chia sẻ cô luôn thấu hiểu, cảm thông với công việc của chồng.

Khi được hỏi về việc kỷ niệm ngày 8/3 với vợ, ông chia sẻ: "Ở Đức, mọi người không hân hoan với ngày Quốc tế Phụ nữ. Tôi nghĩ chúng ta cũng không cần ngày này bởi phụ nữ xứng đáng được tôn vinh ở mọi thời điểm. Tôi luôn nhớ nhiều dịp đặc biệt như ngày Lễ tình nhân, sinh nhật, ngày cưới. Vào những dịp này, tôi và vợ sẽ ra ngoài ăn tối. Tôi cũng luôn tặng cô ấy hoa và những món quà đặc biệt".

Trong đêm nhạc tối 7/3 ở Hà Nội, Thomas Anders vẫn hát các bản "hit" gắn bó với tên tuổi của nhóm. Một số ca khúc được phối lại theo phong cách khác. Dàn nhạc sẽ có sự góp mặt của một nghệ sĩ bass trẻ. Ca sĩ từ chối tiết lộ chi tiết về các ca khúc mới được sử dụng, hình thức thể hiện. "Tôi thực sự không nhớ hồi năm 2016 tôi đã biểu diễn như thế nào. Trong hơn một năm qua, tôi liên tục đi lưu diễn ở khắp nơi trên thế giới. Tuy nhiên, tôi nghĩ đó cũng là một cái hay. Tôi sẽ mang đến những điều mới lạ một cách tự nhiên", Thomas Anders nói. Nam ca sĩ cho biết ông không e ngại việc khán giả chán nghe đi nghe lại những bản hit của mình. Ông tin vào sức sống lâu bền của các ca khúc như Cheri Cheri Lady, Brother Louie... trong lòng người hâm mộ. Ở mọi đất nước, ông luôn được yêu cầu hát lại những bản nhạc này.

* Thomas Anders hát "Cheri Cheri Lady"

Thomas Anders bày tỏ khán giả Việt Nam vô cùng thân thiện, đáng yêu. Ông hy vọng có cơ hội trở lại nhiều hơn. Nam ca sĩ còn chia sẻ về sự cuồng nhiệt của khán giả Việt với bạn thân - nữ ca sĩ Sandra.

Modern Talking là ban nhạc đến từ Đức gồm hai thành viên: nhạc sĩ kiêm ông bầu Dieter Bohlen và ca sĩ chính Thomas Anders. Nhóm nhạc thành công nhất nước Đức với 120 triệu đĩa hát bán được tính đến năm 2003, vượt qua cả Scorpions, Sandra hay Smokie. Nhóm được thành lập năm 1984. Họ sớm gặt hái danh tiếng với đĩa đơn You’re My Heart, You’re My Soul. Tiếp đó, You Can Win If You Want và Cheri Cheri Lady biến họ thành nhóm nhạc lừng danh châu Âu và châu Á. Từ năm 1985 đến 1987, mỗi năm họ phát hành hai album và xuất hiện liên tục trên sóng truyền hình khắp châu Âu.

Nhóm tan rã năm 1987 và tái hợp hồi năm 1988. Năm 1998 họ gây tiếng vang bất ngờ với việc leo lên đứng đầu nhiều bảng xếp hạng. Bohlen và Anders chia tay lần nữa vào năm 2003. Thomas Anders bắt đầu sự nghiệp solo, còn Bohlen dành thời gian đào tạo những tài năng âm nhạc mới.

Hà Thu