Giao Linh: 'Giờ đi hát tôi luôn mang thuốc trợ tim bên người'

Hoài Linh trách Chí Tài hát nhầm lời trong liveshow Giao Linh

Giao Linh đang chuẩn bị cho đêm minishow hát chung với Họa Mi, Phương Hồng Ngọc và Trang Mỹ Dung. Sự kiện là đêm nhạc hiếm hoi bà nhận lời sau khi phục hồi vì chứng nhồi máu cơ tim giữa tháng 7/2017.

Giao Linh bên ông xã 76 tuổi trong một sự kiện ra mắt liveshow năm 2016. Ảnh: Mai Nhật.

Danh ca cho biết kể từ lúc xuất viện, bà hạn chế đi hát, chỉ nhận lời những show diễn với bạn bè thân thiết vì lo sẽ trở bệnh đột ngột. "Hiện sức khỏe tôi đã ổn nhưng ông xã vẫn còn lo lắng. Tôi đi diễn ở đâu cũng có chồng bên cạnh chăm sóc, lỡ có chuyện gì cũng trở tay kịp. Giờ đi đâu tôi cũng luôn uống thuốc đúng giờ và mang thuốc theo người", giọng ca Sầu tím thiệp hồng kể.

* Giao Linh hát 'Vùng lá me bay - Thư tình cuối mùa thu'

Giao Linh hát "Vùng lá me bay - Thư tình cuối mùa thu"

Chứng nhồi máu cơ tim là sự cố lớn với Giao Linh, bởi bà vốn hoàn toàn bình thường về sức khỏe. Trước đó, giữa tháng 7/2017, Giao Linh thu âm một số bản nhạc. Đến bài thứ năm, bà than mệt, tức ngực và phải ngồi nghỉ một lát. Nghĩ trúng gió, bà nhờ người cạo gió rồi trở về nhà. Sáng hôm sau, bà được chồng đo huyết áp mới thấy chỉ số xuống quá thấp so với thông thường. Ca sĩ được đề nghị chuyển vào bệnh viện Gia Định, quận Bình Thạnh, TP HCM. Các bác sĩ chẩn đoán bà bị nhồi máu cơ tim. Do bệnh tình chuyển biến nặng, nhịp tim giảm, bà được bác sĩ lắp ba ống đỡ động mạch. 10 ngày sau, tình trạng bệnh đỡ dần, Giao Linh xuất viện, song phải nghỉ hát vài tháng theo yêu cầu của bác sĩ.

Giao Linh cho biết trước khi bị bệnh, trung bình mỗi ngày bà chạy show tới hai, ba nơi. Còn bây giờ, bà chỉ hát cuối tuần và nhận lời làm giám khảo một số chương trình truyền hình. Tết năm nay, Giao Linh cũng nhận lời diễn ở vài phòng trà tại TP HCM và một số tỉnh lân cận. Thời gian còn lại, bà và chồng - ông James Võ - cùng nhau ăn Tết. Danh ca cho biết năm nay con cái bận rộn ở nước ngoài nên không về đón Tết cùng bố mẹ. Dù chỉ hai vợ chồng đón năm mới, bà không buồn vì hiểu và thương các con làm lụng vất vả.

* Giao Linh tiết lộ từng thu âm một ca khúc 48 lần

Giao Linh tiết lộ từng mất 48 lần thu âm một ca khúc

Trong đêm nhạc tới, Giao Linh thể hiện loạt ca khúc Tâm sự nàng xuân, Câu chuyện đầu năm... và song ca với danh ca Họa Mi bài Lâu đài tình ái. Giao Linh và Họa Mi có tình bạn gắn bó từ nhiều thập niên. Khi Họa Mi về nước, Giao Linh luôn tìm cách giới thiệu show diễn cho đồng nghiệp. Họa Mi thừa nhận khi trở lại ca hát, chị chưa quen ai. Qua Giao Linh, chị mới nhận được nhiều lời mời đi hát như hiện nay. Minishow diễn ra ngày 10/2 tại TP HCM.

Tam Kỳ