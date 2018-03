Giám khảo Grammy chấm thi 'Thần đồng âm nhạc'

Những màn trình diễn ấn tượng tại Grammy 2014 / Nhóm nhạc điện tử thắng giải quan trọng nhất Grammy 2014

Vanessa Võ chấm thi chủ đề "Âm nhạc dân gian quốc tế". Chị xuất hiện với bộ trang phục của người Dao trong buổi ghi hình.

Khi MC hỏi muốn lựa chọn ngôn ngữ nào để học thêm, chị tâm sự: "Tôi muốn học tiếng Việt. Bởi tôi là một nghệ sĩ chơi nhạc dân tộc. Tôi không những học ở trường mà còn học với các nghệ nhân. Các nghệ nhân như một kho tàng âm nhạc dân tộc và văn hóa Việt Nam. Họ dạy cho mình rất nhiều điều".

Ngoài làm giám khảo, Vanessa Võ còn biểu diễn một tiết mục đàn tranh. "Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về việc sẽ biểu diễn bản nhạc nào. Tôi muốn đó là bản nhạc khuyến khích cho các em nhỏ dám mơ, dám làm để đạt được. Cuối cùng, tôi chọn chọn bản Let It Go trong bộ phim hoạt hình Frozen", chị nói.

Nghệ sĩ biểu diễn trong chương trình.

Nghệ sĩ đàn tranh chia sẻ có ba điều quan trọng chị luôn dành tâm huyết để thực hiện, gồm: viết nhạc, trình diễn và giảng dạy. Theo chị, viết nhạc giúp người nghệ sĩ thể hiện mình là ai và đang nghĩ gì. Trình diễn là để họ chia sẻ âm nhạc với mọi người. Dạy là cách để giúp các bạn trẻ thế hệ mới lĩnh hội và nối tiếp tinh thần ấy.

Vanessa Võ cho biết âm nhạc đã giúp chị gặp được người chồng hiện tại. Anh là một trong những người tổ chức hội diễn ở Mỹ năm 1995 mà chị tham gia. Từ năm 2001, chị sang Mỹ định cư cùng chồng. Âm nhạc còn giúp chị dễ dàng làm bạn với các con. Họ thường cùng biểu diễn trên sân khấu cũng như chơi nhạc trong các buổi từ thiện.

Vanessa Võ trình diễn 'Lý cây đa'

Võ Vân Ánh trình diễn 'Lý cây đa'

Nghệ sĩ Vanessa Võ (Võ Vân Ánh) sinh năm 1975 tại Hà Nội, trong gia đình có truyền thống âm nhạc. Chị học đàn tranh từ năm sáu tuổi. Năm 1995, chị đoạt giải nhất cuộc thi "Tài năng trẻ đàn tranh toàn quốc" và giải nhất "Độc tấu nhạc dân tộc hiện đại". Năm 2003, chị sáng tác nhạc phim Daughter From Danang và được đề cử giải Oscar. Năm 2009, Vanessa Võ đoạt giải Emmy với nhạc phim Bolinao 52.

Chị còn đồng sáng tác nhạc cho phim tài liệu A Village Called Versailles và đoạt giải thưởng bình chọn của khán giả trong Liên hoan phim New Orleans. Năm 2013, album Three Moutain Pass của chị vào Top 10 CD hay nhất thể loại World Music tại Mỹ và Top 50 CD hay nhất của tất cả thể loại âm nhạc tại Mỹ. Năm 2014, chị được mời làm giám khảo giải Grammy thể loại World Music.

Tập 5 của chương trình Thần đồng âm nhạc phát sóng tối 27/8.

Đức Trí