'Gangnam Style' vượt hơn ba tỷ lượt xem trên Youtube

Trang Soompi cho biết Gangnam Style cán mốc ba tỷ lượt xem vào sáng 26/11 (giờ Hàn Quốc).

Gangnam Style của ca sĩ Psy phát hành ngày 15/7/2012. Bài hát có giai điệu vui nhộn và điệu nhảy ngựa độc đáo nhanh chóng "gây sốt" toàn cầu. Nam ca sĩ Hàn Quốc trở thành hiện tượng làng nhạc thế giới.

Nhiều người nổi tiếng như Madonna, Britney Spears, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đã cover điệu nhảy ngựa trong bài hát.

Ca sĩ Psy trở thành hiện tượng thế giới với "Gangnam Style".

Ngày 21/12/2012, MV cán mốc một tỷ lượt xem trên Youtube. Ca khúc tiếp tục đạt hai tỷ lượt xem hồi tháng 5/2014.

Forbes đánh giá Gangnam Style giúp văn hóa K-pop phổ biến hơn trên toàn thế giới, là MV được xem nhiều trên Youtube trong suốt 5 năm. Ca khúc chỉ mới đánh mất ngôi vị dẫn đầu lượt xem trên Youtube hồi tháng 7. Hiện MV đứng vị trí thứ ba, sau Despacito của Luis Fonsi - Daddy Yankee (4,4 tỷ lượt xem) và See You Again của Wiz Khalifa - Charlie Puth (3,2 tỷ lượt xem).

