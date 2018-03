‘Gangnam Style’ sắp lên quán quân Billboard Mỹ

Top 10 bảng xếp hạng đĩa đơn Billboard tuần này 1. One More Night - Maroon 5

2. Gangnam Style - Psy

3. Some Nights - fun.

4. We Are Never Ever Getting Back Together - Taylor Swift

5. Blow Me (One Last Kiss) - P!nk

6. Whistle - Flo Rida

7. As Long As You Love Me - Justin Bieber feat. Big Sean

8. Good Time - Owl City & Carly Rae Jepsen

9. Too Close - Alex Clare

10. Lights - Ellie Goulding