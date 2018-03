'Gangnam Style' mất ngôi ca khúc được xem nhiều nhất Youtube

'See You Again' cán mốc một tỷ lượt xem trên Youtube / Bài hát tưởng nhớ Paul Walker được sáng tác trong 10 phút

CNN vừa thông tin video nhạc của Wiz Khalifa và Charlie Puth đã vượt qua Gangnam Style của Psy sau hai năm ra mắt. Kỷ lục này được ghi nhận chỉ vài ngày sau khi Gangnam Style kỷ niệm 5 năm "gây bão" Youtube. Hiện ca khúc này có 2,89 tỷ lượt xem.

* MV 'See You Again' - bài hát tri ân Paul Walker

Rapper Khalifa nói trong thông cáo: "Tôi cực kỳ háo hức và biết ơn mọi người đã ủng hộ bài hát và video trên Youtube. Tôi hạnh phúc khi truyền cảm hứng và tác động đến cuộc sống của nhiều người".

Ca sĩ Charlie Puth chia sẻ trên CNN: "Tôi còn nhớ khoảng thời gian khi đăng ký Youtube năm 2007, tôi chỉ hy vọng mỗi video mình đăng tải có 10.000 lượt xem. Sau một thập kỷ, thật không tưởng khi tôi có một trong những video được xem nhiều nhất".

Psy (trái) bị Charlie Puth và Wiz Khalifa vượt số lượt người xem trên Youtube.

See You Again được phát hành năm 2015. Thành công của đĩa đơn này phần lớn nhờ được chọn làm nhạc nền của bom tấn Fast & Furious 7. MV được quay tại đúng bối cảnh phim và lồng cảnh kết của Fast & Furious 7, khi xe của Vin Diesel và Paul Walker rẽ sang hai hướng khác nhau trong buổi chiều tà.

Trong buổi ra mắt Fast & Furious 7 tại Trung Quốc tháng 3/2015, Vin Diesel chia sẻ với VnExpress: "Chúng tôi có một đội làm nhạc phim rất hùng hậu và họ đã được xem bản dựng thô của bộ phim để lấy cảm xúc sáng tác. Charlie Puth ở trong nhóm làm nhạc cùng rapper Wiz Khalifa. Cậu ấy tới gặp tôi và nói rằng cậu đã khóc rất nhiều sau khi xem xong phim và ngay lập tức sáng tác See You Again chỉ trong 10 phút. Tôi đã rất bất ngờ nhưng Charlie cho biết cậu ấy đồng cảm với tôi bởi cũng từng mất đi người bạn thân trong tai nạn xe hơi".

Trong tương lai gần, See You Again có thể là MV đầu tiên trong lịch sử cán mốc 3 tỷ lượt xem. Trong năm nay, trung bình một ngày có khoảng ba triệu lượt xem video này.

Trang The Next Web đã tính toán số tiền Charlie Puth và Khalifa kiếm được nhờ video này. Dựa trên phân tích của Mira Zaslove - giám đốc sản phẩm của Cisco, một hãng về các giải pháp mạng - trên trang Quora, người dùng Youtube thu về 1.000 USD với một triệu lượt xem, ăn chia từ tiền quảng cáo. Như vậy, rapper Wiz Khalifa và ca sĩ Charlie Puth có thể nhận 2,9 triệu USD với mốc kỷ lục của See You Again.

Gangnam Style phát hành năm 2012, đưa Psy trở thành hiện tượng làng nhạc thế giới. Nhiều người nổi tiếng như Madonna, Britney Spears, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đã cover điệu nhảy ngựa trong bài hát.

* Ca khúc "Gangnam Style" của Psy

