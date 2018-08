Fan tức giận vì Demi Lovato hủy show sát giờ diễn

Christina Aguilera, Demi Lovato hát về nữ quyền

Tối 10/6, theo kế hoạch, Demi Lovato có buổi biểu diễn tại sân vận động O2 Arena, London, Anh. Chương trình dự kiến bắt đầu lúc 21h. Cửa ra vào được mở từ 18h. Tuy nhiên, đến 17h17 phút, Demi Lovato bất ngờ thông báo trên Twitter cô không thể biểu diễn vì lý do sức khỏe. Demi giải thích cô bị viêm thanh quản nặng.

"Nếu tôi cố biểu diễn tối nay, tôi sẽ phải hủy toàn bộ buổi diễn còn lại của tour. Tôi vô cùng xin lỗi vì khiến các fan ở London - những người đã di chuyển hàng giờ bằng ôtô hoặc máy bay", Demi viết. Nữ ca sĩ cũng đăng một đoạn video lên Instagram. Trong đó, cô xin lỗi khán giả bằng giọng khàn đặc.

* Demi Lovato hát 'Tell Me You Love Me'

Demi Lovato - Tell Me You Love Me

Dù đơn vị thực hiện - Live Nation - xác nhận liveshow sẽ được tổ chức lại vào ngày 25/6, làn sóng phản đối Demi Lovato lan tràn trên mạng xã hội. Tài khoản Kia viết: "Chúng tôi không trách bạn vì bị ốm. Chúng tôi chỉ muốn biết tại sao bạn lại thông báo muộn như vậy. Nhiều người đã khóc vì họ phải mất quá nhiều tiền để có mặt ở đây". "Hủy show 45 phút trước giờ mở cửa sân vận động? Mọi người cố gắng đến sớm chỉ để nhìn bạn biểu diễn. Vậy mà bạn không thể cho mọi người biết sớm hơn 45 phút được à?", người dùng Cassie Owen bình luận. Khán giả Lila viết: "Tôi thất vọng vì Demi Lovato quá thiếu chuyên nghiệp. Cô ấy hoàn toàn có thể thông báo sớm hơn".

Tuy nhiên, nhiều fan của Demi Lovato vẫn ủng hộ thần tượng. Họ cho rằng sức khỏe của cô là ưu tiên hàng đầu. Họ khẳng định sẽ đến đêm nhạc ngày 25/6 để cổ vũ ca sĩ.

Buổi biểu diễn tại sân vận động O2 Arena nằm trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới mang tên Tell Me You Love Me World Tour của Demi Lovato. Ngoài London, cô còn biểu diễn ở một số địa điểm khác của nước Anh như Newcastle (15/6), Manchester (16/6)... Tell Me You Love Me World Tour dự định kết thúc vào ngày 27/11 ở Brazil.

Trước Demi Lovato, Ariana Grande từng hủy show ở TP HCM sát giờ diễn. Ca sĩ cũng thông báo ngắn gọn trên Instagram rằng sức khỏe gặp vấn đề. Hành động của cô khiến nhiều fan Việt bức xúc.

Demi Lovato sinh năm 1992 ở Mỹ. Cô nổi tiếng qua bộ phim ca nhạc Camp Rock do Disney sản xuất. Một số bản hit của cô là Don't Forget (2007), Here We Go Again (2009), Demi (2013), Tell Me You Love Me (2017)...

Hà Thu