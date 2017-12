Fan phấn khích đón ca sĩ nhóm Black Eyed Peas tới TP HCM

Ca sĩ nhóm Black Eyed Peas sẽ hát mừng năm mới ở TP HCM / Thanh Bùi ôm vợ khóc trên sân khấu

Cùng Apl.de.ap tới TP HCM là Jessica Reynoso, ca sĩ nổi tiếng từ cuộc thi The Voice Philippines. Hai nghệ sĩ sẽ biểu diễn trong khuôn khổ Đại tiệc ánh sáng Lights 2018 (New Year's Countdown Lights) vào tối 31/12 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Ái Phương (cầm hoa) đón Apl.de.ap ở sân bay.

Ca sĩ Ái Phương - MC của Đại tiệc ánh sáng - tới sân bay đón hai nghệ sĩ. Apl.de.ap chia sẻ anh bất ngờ và hạnh phúc trước sự nồng nhiệt của khán giả Việt.

* Khán giả phấn khích khi gặp Apl.de.ap

Fan phấn khích khi Apl.de.ap tới TP HCM Sau khi rời sân bay, Apl.de.ap đến nơi tập luyện cùng Thanh Bùi cho tiết mục song ca của họ. Sáng 30/12, Thanh Bùi sẽ đưa đồng nghiệp gốc Philippines thăm thú Sài Gòn.

Khán giả chào đón Apl.de.ap.

Tại lễ hội, Apl.de.ap sẽ thể hiện các ca khúc đình đám như: Where Is The Love?, I Gotta Feeling, Be... Bên cạnh ca khúc nhạc trẻ, nhạc quốc tế, chương trình có những tiết mục hướng đến giá trị truyền thống của Việt Nam như ca trù, nhạc cụ dân tộc. Nghệ sĩ Việt tham gia chương trình gồm Thanh Bùi, Phương Vy, Lân Nhã, Ái Phương, Hoàng Quyên, ca nương Kiều Anh, Bích Ngọc, "thần đồng trống" Trọng Nhân...

* MV "Where Is The Love" của Black Eyed Peas

MV "Where Is The Love" của Black Eyed Peas

Apl.de.ap là nhạc sĩ, ca sĩ kiêm nhà sản xuất âm nhạc người Mỹ gốc Philippines. Anh là thành viên của Black Eyed Peas - nhóm nhạc hip hop của Mỹ từng sáu lần đoạt giải Grammy.

Như Anh