Fan kêu ca không đủ khả năng mua vé liveshow Ngọt

Ngày 1/11, nhóm nhạc Ngọt họp báo giới thiệu buổi hòa nhạc thuộc chuỗi chương trình In the spotlight. Vé của live concert sắp tới dao động từ 300.000 đồng đến hai triệu đồng. Trên fanpage, nhiều người hâm mộ than thở. Khán giả Hà Phi bình luận: "Mình rất muốn đi xem nhưng liveshow vé đắt quá. Mình sẽ chờ đến khi Ngọt tổ chức buổi biểu diễn đứng cho khán giả". "Mức vé rẻ nhất là 300.000 đồng. Chương trình thực sự không dành cho sinh viên", khán giả Việt Dũng bình luận. Năm ngoái, Ngọt tổ chức thành công liveshow Ng'bthg ở Hà Nội, TP HCM với vài nghìn khán giả. Giá vé chương trình là 200.000 đồng.

Nam Anh, Trọng Thắng và Việt Hoàng (từ trái sang) của ban nhạc Ngọt.

Nhà sản xuất thừa nhận việc mời Ngọt là một sự mạo hiểm. Đối tượng khán giả của nhóm chủ yếu là học sinh, sinh viên, không có khả năng chi trả những tấm vé hàng triệu đồng. Hơn nữa, họ đã quen với việc thần tượng biểu diễn ở sân khấu ngoài trời hoặc trong khuôn viên các đại học với vé rất rẻ.

Thành viên nhóm Ngọt - Phan Việt Hoàng - kể: "Một người yêu nhạc Ngọt từ những ngày đầu nhắn tin cho nhóm: 'Các ông giờ nổi tiếng, vào trong nhà hát biểu diễn rồi bán vé giá ngang với diva, divo rồi. Đừng tự nhận mình là Indie nữa'". Tuy nhiên, nhóm cho rằng khi chinh phục những bậc cao mới, việc đón nhận những lời khen chê là chuyện bình thường. Ngọt khẳng định giá vé phù hợp với sự đầu tư chỉn chu về âm thanh, ánh sáng, chất lượng nghệ thuật.

Trưởng nhóm Vũ Đình Trọng Thắng hy vọng sân khấu mới giúp họ mở rộng đối tượng khán giả. "Tôi mong khán giả lớn tuổi thử nghe Ngọt, DaLAB và yêu thích một vài bài hát của chúng tôi... Tôi tin các tác phẩm của Ngọt khi được phối theo phong cách bán cổ điển sẽ mang đến trải nghiệm mới mẻ cho người nghe", Trọng Thắng nói.

Nhạc sĩ Hồng Kiên - giám đốc nghệ thuật - cho biết êkíp không "làm mới" Ngọt mà giữ tinh thần ngọt ngào, lãng mạn cùng cái "tôi" ngẫu hứng. "Âm nhạc của Ngọt vốn dĩ rất trong sáng, mới mẻ. Chúng tôi muốn mang lại cho fan của họ những trải nghiệm khác biệt, khi Ngọt kết hợp với dàn nhạc giao hưởng trên một sân khấu lớn", nhạc sĩ Hồng Kiên nói.

Nhóm nhạc Ngọt ra mắt album ‘Ng` bthg’ Ca khúc "Em dạo này".

Ngọt được thành lập cuối năm 2013 với bốn thành viên đều thuộc thế hệ 9x: Vũ Đinh Trọng Thắng, Nguyễn Hùng Nam Anh, Phan Việt Hoàng, Nguyễn Chí Hùng. Album gần nhất của nhóm mang tên Ng` bthg (viết tắt của "Người bình thường"), ra mắt năm ngoái.

In the Spotlight là chuỗi chương trình ca nhạc được thực hiện dưới sự chỉ đạo nghệ thuật của nhạc sĩ Hồng Kiên, ra mắt lần đầu năm 2012. Chương trình diễn ra với nhiều chủ đề khác nhau, nổi bật là liveshow của Tuấn Ngọc, Hồng Nhung, Tấn Minh, Uyên Linh... In the Spotlight được nhiều chuyên gia, khán giả đánh giá là sự kiện âm nhạc chất lượng cao tại Hà Nội.

Hà Thu