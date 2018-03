Fan bất bình khi 'Despacito' thất bại tại MTV VMAs

Một số hạng mục chính tại MTV VMAs 2017 (Bôi đậm là chiến thắng) * Video của năm: Alessia Cara - "Scars To Your Beautiful" Bruno Mars - "24K Magic" DJ Khaled ft. Rihanna & Bryson Tiller - "Wild Thoughts" Kendrick Lamar - "HUMBLE." The Weeknd - "Reminder" * Video nhạc Pop xuất sắc: Shawn Mendes - "Treat You Better" Ed Sheeran - "Shape of You" Harry Styles - "Sign Of The Times" Fifth Harmony ft. Gucci Mane - "Down" Katy Perry ft. Skip Marley - "Chained To The Rhythm" Miley Cyrus - "Malibu"



* Video nhạc Dance xuất sắc: Afrojack ft. Ty Dolla $ign - "Gone" Calvin Harris - "My Way" Kygo x Selena Gomez - "It Ain't Me" Major Lazer ft. Justin Bieber and MØ - "Cold Water" Zedd and Alessia Cara - "Stay" * Video hợp tác xuất sắc: Charlie Puth ft. Selena Gomez - "We Don't Talk Anymore" DJ Khaled ft. Rihanna & Bryson Tiller - "Wild Thoughts" D.R.A.M. ft. Lil Yachty - "Broccoli" The Chainsmokers ft. Halsey - "Closer" Calvin Harris ft. Pharrell Williams, Katy Perry & Big Sean - "Feels" Zayn & Taylor Swift - "I Don't Wanna Live Forever (Fifty Shades Darker)" * Video Hip Hop xuất sắc: Chance the Rapper - "Same Drugs" DJ Khaled ft. Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper & Lil Wayne - "I'm The One" D.R.A.M. ft. Lil Yachty - "Broccoli" Kendrick Lamar - "HUMBLE." Big Sean - "Bounce Back" Migos ft. Lil Uzi Vert - "Bad & Boujee" * Nghệ sĩ mới xuất sắc: Julia Michaels Khalid Kodak Black Noah Cyrus SZA Young M.A * Ca khúc mùa hè: Camila Cabello Feat. Quavo - "OMG" Daddy Yankee and Luis Fonsi, Feat. Justin Bieber - "Despacito (Remix)" DJ Khaled Feat. Rihanna and Bryson Tiller - "Wild Thoughts" Fifth Harmony Feat. Gucci Mane - "Down" Ed Sheeran - "Shape of You" Demi Lovato - "Sorry Not Sorry" Shawn Mendes - "There's Nothing Holding Me Back" Lil Uzi Vert - "XO Tour Llif3" * Nghệ sĩ của năm: Ariana Grande Bruno Mars Kendrick Lamar Lorde Ed Sheeran The Weeknd